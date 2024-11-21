بينهم كهربا وإمام عاشور... 8 صور لنجوم الأهلي في طفولتهم

كتب- نهى خورشيد:

عادة ما تظهر المواقف معادن الناس الحقيقة، وهو بالتحديد موضوع كابتن حب وليد سليمان نجم النادي الأهلي الأسبق زوجته "ياسيمن".

وعلى الرغم من حبها الشديد وعشقاها للنادي الأهلي، إلا أنها وافقت على قرار زوجها بإلغاء حفل خطوبتهما بعد وفاة عشرين مشجعاً من جماهير القلعة البيضاء في أحداث استاد الدفاع الجوي.

وقال سليمان خلال حفل خطوبته الذي أقيم يوم 9 فبراير 2015 وبالتجديد مع لقاء الزمالك وإنبي:"عايزين نشوف الأحداث اللي حصلت بره، وربنا يستر وميكونش فيه ضحايا كتير، ومينفعش أكون هنا وانتوا بتفرحوا معايا وفي ناس مصريين بتموت بره"، ليدخل بعدها في نوبة بكاء.

وحظت هذه اللقطة على إحترام وتقدير جميع عشاق ومتابعي كرة القدم، لتصبح قصة الثنائي وليد سليمان وياسيمن الأشهر بين حكايات وفاء كابلز الدوري المصري.

عن إلغاء خطوبته قال نجم الأحمر في تصريحات عبر برنامج صاحبة السعادة :"هو الوقت كان صعب بالنسبالي، لأن قبلها من قترة قريبة مرينا بظروف صعبة".

وأضاف:"جمهورنا لما كان في أحداث بورسعيد كانت بالنسبالنا كارثة؛ حتي في لاعيبة وقتها أخدت قرار انها منلعبش تاني، الجمهور الوحيد هو اللي مش بيستفاد حاجة من الكرة، اللاعبين بس والمدربين هما اللي بيستفادوا، لكن هما بيدفعوا من جيبهم علشان يروحوا يتفرجوا ويرجعوا".

وتابع:"كانت بالنسبالنا صدمة كبيرة أننا نفقد ناس بتحبنا وبتحب النادي، كلهم ناس متعليمن وأهلهم صارفين عليهم، لما حصل الموقف التاني بتاع جماهير نادي الزمالك، الموضوع كان بالنسبالي صعب جداً، ولو حد كان مكاني كان هياخد نفس القرار".

وواصل وليد سليمان:"هو قرار إنساني وماينفعش اكون في فرح وأهلي معايا، وفى ناس ماتت بنفس الشكل اللي حصل في أحداث بورسعيد، كان موضوع بالنسبالي صعب، وأنا بشكر أهل مراتي إنهم تقابلوا القرار ده".

وعن موقف اهل زوجته قال:"ناس محترمة، وهما فى القرار كانوا معايا وقالولي مش مشكلة في يوم تاني نعمل حاجه كويسه، لأن لازم تكون أنت كويس والناس اللي حواليك كويسين، الحمد الله مش حاجة تحسب لوليد سليمان بس هو قرار إنساني".

وفي 28 أغسطس 2015، احتفل وليد سليمان بزفافه في أحد فنادق القاهرة، بحضور نجوم الرياضة والإعلام، وأحيا وقتها تامر حسني الحفل، ورزق الثنائي بطفلين وهنا "سليم وسلمي".

وتحدث سليمان عن دور زوجته في حياته خلال تصريحات عبر قناة الأهلي مع إسلام الشاطر :" أنا بفضل ربنا كرمني بمراتي، هي فارقة معايا في حاجات كتيرة جداً في الكورة وبرا الكورة".

وأضاف:"بتطبخ، ودايما بتفكر في الحاجات اللى بتفدني، ساعة لعب الكورة لما بيبقي نفسي في أكلة كانت تقولي لا انت عندك تمرين علشان وزنك مايزدش، أو ماتش مهم ماينفعش تاكل زيادة".

وعن انتمائها قال:"هي أهلاوية جداً، وكانت عايزة تنزلني بدري علشان ألحق ماتش الزمالك، قولتلها أنا مش قادر لو رجعت كانت لسه الإصابة".

وأردف:"بشكرها هي تعبانة جداً معايا ومع الأولاد، وربنا يخليهملي"

وعن سبب تسمية ابنه:" أنا سيمت سليم علشان بحب كابتن صالح سليم، وكنت بسمع حاجات كتير جداً عنه من الكابتن علاء عبدالصادق وحسام غالي".

وتابع:"وقولت لحسام غالي أنا لو ربنا كرمني هسمي سليم، وحسام قالي أنا عندي سليم".

وأتم :"عندي سلمي وسليم، بس والدي هو اللي سماها لانه بيحب الإسم ده، حتي مراتي كانت عايزة تسمي اسم تاني قولها لا هنسميها سلمي، قالت خلاص اللي بابا شايفوا وهو ده اللي هيكون مكتوبلها".

وقال عن رد فعل زوجته بعد انتهاء مشواره الكروي في تصريحات لبرنامج "كلام الناس ":اتصدمت والله من قرار اعتزالى، كلمتني وقتها قالتلي إيه اللى انت عملته ده، أنا فأجتها لان القرار ده مكانش حد يعرفوا غير الكابتن محمود الخطيب".