كتب- وائل توفيق:

منذ أيام توفى لاعب كفر الشيخ محمد شوقي بعد أزمة قلبية تعرض لها في مباراة كرة قدم بدوري الدرجة الثانية على معلب الزرقا.

نقل اللاعب إلى مستشفى الزرقا، وخضع للعلاج لكن توقف قلب اللاعب أثناء وجوده على جهاز التنفس الصناعي بالرعاية المركزة، إذ تم عمل إنعاش قلبي رئوي إلا أنه لم يستجيب هذه المرة، وفاضت روحه إلى بارئها في الرابعة من صباح الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤.

لم يكن محمد شوقي هو الأول سبقه أحمد رفعت لاعب نادي موردن سبورت ومنتخب مصر الذي سقط على ملعب الاتحاد السكندري وخضع فترة للعلاج لكنه فارق الحياة بعدها بأيام، كما أحزن رحيل اللاعب محمد عبد الوهاب نجم الأهلي السابق ومنتخب مصر بنفس الطريقة، إذ سقط على أرضية ملعب مختتار التتش أثناء تدريبات النادي الأهلي.

في هذا التقرير نرصد قصة 10 لاعبين ماتوا بسبب أزمات تعرضوا لها أثناء المباريات:

لاعبين فارقوا الحياة على أرض الملعب

أنطونيو بويرتا

توفى لاعب إشبيلية في 28 أغسطس 2007، بعد ثلاثة أيام من مشاركته في مباراة بالدوري بين إشبيلية وخيتافي.

وخلال المباراة، أغمي عليه، واضطر إلى الخروج من الملعب. ورغم أنه استعاد وعيه وتمكن من الخروج من الملعب بنفسه، فقد فقد وعيه مرة أخرى في غرفة تبديل الملابس، وفي النهاية توفي نتيجة لاعتلال الدماغ بعد نقص الأكسجين في المستشفى.

ميكلوش فيهير

توفى فييهر في 25 يناير 2004 عن عمر يناهز 24 عامًا، أثناء لعبه مع بنفيكا ضد فيتوريا دي جيماريش. سقط فيهر على أرض الملعب، بعد أن بدأ في المشي ببطء وبذل جهدًا للاستمرار في اللعب. توفي نتيجة للانسداد الرئوي.

مارك فيفيان فوي

توفي فوي في 26 يونيو 2003، أثناء تمثيله للكاميرون خلال مباراة ضد كولومبيا في فرنسا. سقط فجأة على أرض الملعب، نتيجة لأزمة قلبية، بسبب التهاب في البطين الأيمن.

بييرماريو موروسيني

توفي موروسيني في 14 أبريل 2012، بعد إصابته بأزمة قلبية أثناء مباراة بين ليفورنو وبيسكارا. تم نقل موروسيني إلى المستشفى في حالة حرجة، لكنهم لم يتمكنوا من فعل أي شيء لإنقاذ حياته.

خوسيه أنطونيو جالاردو

تعرض جالاردو لضربة في الرأس خلال مباراة بين سيلتا فيجو وملاقا. تعافى الحارس دون مشاكل، ولكن بعد 17 يومًا دخل في غيبوبة نتيجة للضربة. وبعد أسبوع، في الثامن من يناير 1988، توفي.

مارسيو دوس سانتوس

توفي في 28 أكتوبر 2002، بعد فترة وجيزة من لعب مباراة بين ديبورتيفو وانكا وأليانزا ليما. في الواقع، سجل مارسيو هدف الفوز لفريقه. قبل المباراة لم يكن يشعر بأنه على ما يرام، ووصف له طبيبه أقراصًا لعلاج الصداع. أخيرًا، توفي في فندق النادي بعد إصابته بنوبة قلبية.

ألين باميتش

تعرض باميتش لأزمة قلبية أثناء لعب مباراة ودية مع نادي إن كيه إسترا في ماروزني، في الثاني والعشرين من يونيو 2013. وكان يعاني من مشاكل قلبية منذ فترة طويلة ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يسقط فيها على أرض الملعب، لكن الأطباء سمحوا له بمواصلة مسيرته. ولكن في هذه المناسبة لم يستطع الاستمرار وتوفي.

بيتر بياكسانجزوالا

توفي لاعب خط الوسط البالغ من العمر 23 عامًا في نادي بيت لحم فينجتلانج في الهند، في 19 أكتوبر 2014 بعد تعرضه لأضرار بالغة في عموده الفقري الظهري بعد محاولته الاحتفال بطريقة مميزة عندما سجل هدفًا.

كريستيان جوميز

توفى لاعب كرة القدم البالغ من العمر 27 عامًا بعد إغمائه ووفاته أثناء مباراة، أثناء اللعب مع أتليتيكو بارانا ضد بوكا يونيدوس، في 24 مايو 2015.

سيرهي بيرخون

توفي حارس مرمى فريق سيسكا موسكو سيرجي بيرخون بعد عشرة أيام من دخوله في غيبوبة، في 29 أغسطس 2001، إثر ضربة قوية في الرأس إثر اصطدامه بالخطأ مع لاعب من الفريق المنافس، خلال مباراة في الدوري الروسي.