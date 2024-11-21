بعد شهر من انفصاله.. ألكسندر آرنولد يرتبط بصديقة جديدة.. من هي؟ (صور)

كتبت - نهى خورشيد

خضع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاختبار من قبل المركز الإعلامي للقلعة الحمراء، للتعرف على اللاعبين خلال مرحلة طفولتهم.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي مقطع فيديو عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مع تعليق :" هل يستطيع كولر تخمين نسورنا من صور طفولتهم".

وعرض المركز الاعلامي عال كولر صور لثمانية لاعبين وهم:" محمود عبدالمنعم كهربا، حسين الشحات، عمر كمال عبدالواحد، محمد هاني، طاهر محمد طاهر، إمام عاشور، مصطفى شوبير، محمد مجدي أفشة".

ونجح كولر خلال الاختبار في التعرف على لاعبان فقط وهما كهربا وأوفا.

وفي سياق متصل، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الاتحاد السكندري غداً الجمعة على استاد السلام وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.