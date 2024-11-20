يؤمن حياتها.. أبرز المعلومات عن الاتفاق السري بين كريستيانو رونالدو وجورجينا (صور)
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زعم تقرير نشرته مجلة "تي في جيا" البرتغالية ونقله موقع "سبورتس سكيدا" الإنجليزي، أن كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجز اتفقا على بنود سرية في حالة انفصالهما، وسُجلت في عقد قانوني.
ولفت تقرير المجلة إلى أن كريستيانو وجورجينا اتفقا على تقاسم الممتلكات في حالة انفصالهما، وتم إبرام العقد بعد ولادة أول ابنة لرونالدو وجورجينا.
ونصت بنود الاتفاق على أنه في حالة الانفصال تحصل جورجينا على مبلغ شهري قيمته 100 ألف يورو لبقية حياتها.
يذكر أن كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجز ارتبطا منذ عام 2016، وأنجب الثنائي 5 أطفال.
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