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يؤمن حياتها.. أبرز المعلومات عن الاتفاق السري بين كريستيانو رونالدو وجورجينا (صور)

10:23 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رونالدو وجورجينا
  • عرض 25 صورة
    جورجينا صديقة رونالدو (1)
  • عرض 25 صورة
    جورجينا رودريجيز 1 (1)
  • عرض 25 صورة
    جورجينا من ملعب النصر
  • عرض 25 صورة
    جورجينا وجونيور
  • عرض 25 صورة
    جورجينا بقميص النصر
  • عرض 25 صورة
    جورجينا تحكل العلم السعودي
  • عرض 25 صورة
    جورجينا ورونالدو
  • عرض 25 صورة
    كريستيانو رفقة جورجينا
  • عرض 25 صورة
    جورجينا رودريجيز
  • عرض 25 صورة
    جورجينا رودريجيز
  • عرض 25 صورة
    جورجينا
  • عرض 25 صورة
    جورجينا
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زعم تقرير نشرته مجلة "تي في جيا" البرتغالية ونقله موقع "سبورتس سكيدا" الإنجليزي، أن كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجز اتفقا على بنود سرية في حالة انفصالهما، وسُجلت في عقد قانوني.

ولفت تقرير المجلة إلى أن كريستيانو وجورجينا اتفقا على تقاسم الممتلكات في حالة انفصالهما، وتم إبرام العقد بعد ولادة أول ابنة لرونالدو وجورجينا.

ونصت بنود الاتفاق على أنه في حالة الانفصال تحصل جورجينا على مبلغ شهري قيمته 100 ألف يورو لبقية حياتها.

يذكر أن كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجز ارتبطا منذ عام 2016، وأنجب الثنائي 5 أطفال.

اتفاق سري بين كريستيانو وجورجينا صور جورجينا مع رونالدو جورجينا زوجة رونالدو جورجينا واولادها صور جورجينا جورجينا رودريغيز كريستيانو رونالدو
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