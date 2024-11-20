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بعد شهر من انفصاله.. ألكسندر آرنولد يرتبط بصديقة جديدة.. من هي؟ (صور)

09:58 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    إستيل بهنكي صديقة ألكسندر أرنولد الجديدة
  • عرض 13 صورة
    إستيل بهنكي صديقة ألكسندر أرنولد الجديدة
  • عرض 13 صورة
    إستيل بهنكي صديقة ألكسندر أرنولد الجديدة
  • عرض 13 صورة
    إستيل بهنكي صديقة ألكسندر أرنولد الجديدة
  • عرض 13 صورة
    إستيل بهنكي صديقة ألكسندر أرنولد الجديدة
  • عرض 13 صورة
    إستيل بهنكي صديقة ألكسندر أرنولد الجديدة
  • عرض 13 صورة
    إستيل بهنكي صديقة ألكسندر أرنولد الجديدة
  • عرض 13 صورة
    إستيل بهنكي صديقة ألكسندر أرنولد الجديدة
  • عرض 13 صورة
    إستيل بهنكي صديقة ألكسندر أرنولد الجديدة
  • عرض 13 صورة
    إستيل بهنكي صديقة ألكسندر أرنولد الجديدة
  • عرض 13 صورة
    إستيل بهنكي صديقة ألكسندر أرنولد الجديدة
  • عرض 13 صورة
    إستيل بهنكي صديقة ألكسندر أرنولد الجديدة
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تم رصد نجم ليفربول وإنجلترا ترينت ألكسندر أرنولد وهو يتجول في إنجلترا مع عارضة الأزياء إستيل بهنكي، بعد أشهر من انفصاله عن صديقته السابقة.

وكان اللاعب البالغ من العمر 26 عاما قد اختير في البداية ضمن تشكيلة المدرب المؤقت لمنتخب إنجلترا لي كارسلي لمباراتي اليونان وجمهورية أيرلندا في نوفمبر، لكنه استبعد بسبب الإصابة. وخرج ألكسندر أرنولد مصابا خلال المباراة الأخيرة لمتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز أمام أستون فيلا قبل مباراتي إنجلترا، لكن من المتوقع أن يعود بعد فترة التوقف الدولي.

وذكر موقع "ديلي ستار" الإنجليزي، أن الظهير الأيمن يقضي فترة توقفه الدولية مع شريكة جديدة وهي إستيل بهنكي.

وفي السابق، كان ألكسندر أرنولد على علاقة بعارضة الأزياء إيريس، ابنة الممثل الهوليوودي جود.

اصطحب ألكسندر أرنولد بهنكي، التي لديها ما يقرب من 29 ألف متابع على إنستجرام، في رحلة إلى كوتسوولدز بتكلفة 6 آلاف جنيه إسترليني في الليلة الشهر الماضي، حيث قام الثنائي برحلة إلى فندق Soho Farmhouse ذي الخمس نجوم. ومؤخرًا، شوهدا أيضًا أثناء زيارتهما لأسواق الكريسماس في وسط مدينة مانشستر.

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