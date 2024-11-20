كتب - يوسف محمد:

في يوم 15 أكتوبر 1972، كانت الملاعب المصرية وعشاق النادي الأهلي، على موعد مع مولد نجم وأسطورة جديدة في تاريخ المارد الأحمر، حينما شارك محمود الخطيب "بيبو"، في مباراته الرسمية الأولى رفقة المارد الأحمر، أمام البلاستيك في الدوري المصري، والتي لم يكن يعلم الكثير أنها ستكون بداية أسطورة من أساطير الكرة المصرية.

واحتفل محمود الخطيب، أسطورة النادي الأهلي والكرة المصرية ورئيس المارد الأحمر السابق، بعيد ميلاده الـ 70 منذ أقل من شهر.

وولد محمود الخطيب، في 30 أكتوبر 1954 بالسنبلاوين محافظة الدقهلية، قبل أن ينتقل مع أسرته بعد ذلك إلى مدينة القاهرة، في طفولته.

وبدأ محمود الخطيب مسيرته الكروية، في صفوف فريق النصر القاهري، قبل أن ينتقل إلى فريق الشباب بالنادي الأهلي تحت 17 عاماً، قبل أن يتم تصعيده إلى الفريق الأول للنادي في يوليو 1972 والذي استمر في صفوفه حتى اعتزال كرة القدم في يوليو 1988.

وخاض محمود الخطيب رفقة النادي الأهلي، 266 مباراة تمكن خلالهم من تسجيل 157 هدفاً، يعد هو الهداف التاريخي للنادي الأهلي.

وعلى الصعيد الدولي، شارك الخطيب رفقة الفراعنة في 58 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 28 هدفاً.

وحقق الخطيب طوال مسيرته كلاعب العديد من الألقاب، حيث تمكن من حصد لقب الدوري في 10 مناسبات، دوري أبطال أفريقيا في مناسبتين وكأس الكؤوس الأفريقية في ثلاثة مناسبات، بالإضافة إلى بطولة أمم أفريقيا رفقة منتخب مصر.

ويعد الخطيب أول لاعب مصر، يحصد جائزة أفضل لاعب في أفريقيا، بعد حصوله عليها في عام 1983.

واتجه محمود الخطيب، إلى الجانب الإداري بعد اعتزاله كرة القدم، حيث تقلد العديد من المناصب الإدارية داخل القلعة الحمراء، إلى أن وصل ليكون رئيس النادي الأهلي في الوقت الحالي.

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