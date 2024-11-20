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مبادرة إنسانية من قطاع الكرة بنادي إنبي بعد وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ

08:27 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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    أمطار تتساقط على مشيعي جنازة اللاعب محمد شوقي (8)
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    أمطار تتساقط على مشيعي جنازة اللاعب محمد شوقي (2)
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    أمطار تتساقط على مشيعي جنازة اللاعب محمد شوقي (6)
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    محمد شوقي - لاعب كفر الشيخ
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    محمد شوقي مع محمد مجدي افشة لاعب الاهلي
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    محمد شوقي لاعب كفر الشيخ
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    محمد شوقي لاعب كفر الشيخ
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    محمد شوقي لاعب كفر الشيخ
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    محمد شوقي لاعب كفر الشيخ
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    محمد شوقي لاعب كفر الشيخ
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كتب- نهى خورشيد:

أعلن نادي إنبي عن مبادرة إنسانية من قطاع الكرة إلى روح محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ، الذي توفي عقب سقوطه في مباراة فريقه أمام القزازين في دوري القسم الثاني.

ونشر نادي إنبي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"تعبيرًا عن روح المحبة والتضامن، قرر لاعبو فرق نادي إنبي لكرة القدم وأجهزتهم الفنية، شاملة (الفريق الأول، قطاع الشباب بقطاع الناشئين، فريق بايونيرز تحت رعاية نادي إنبي)، استقطاع جزء من مكافآتهم لدعم أبناء زميلهم اللاعب محمد شوقي، لاعب نادي كفر الشيخ، الذي وافته المنية أثناء مباراة لفريقه أمام فريق القزازين بدورى القسم الثانى".

وأضاف بيان النادي البترولي: " تُجسد هذه المبادرة القيم الإنسانية التي يتبناها أبناء نادي إنبي وجميع لاعبيه، حيث لا يقتصر دورهم على التميز الرياضي فحسب، بل يمتد ليشمل دعم زملائهم وأسرهم في الأوقات الصعبة، رحم الله الفقيد وألهم أهله الصبر والسلوان.. كل الشكر والتقدير لجميع المشاركين في هذه المبادرة النبيلة".

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