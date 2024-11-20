بعد شهر من انفصاله.. ألكسندر آرنولد يرتبط بصديقة جديدة.. من هي؟ (صور)

كتبت - نهى خورشيد

"حياتي في النور"، بهذه العبارات كشف عمرو زكي كواليس حياته الزوجية والعاطفية، كما تحدث عن حقيقة ارتباطه بمنه فضالى بعد انتشار صورة جمعته بها في وقت سابق.

وقال عمرو زكي في تصريحات عبر برنامج "سابع سما" 2022: "زوجتي الأولي عندي منها ولدين وهما؛ خلود ومازن، قعدنا مع بعض 11 سنة وشوية، أنا علاقتي بالاتنين كويسه جداً ومامة والدي يعني أنا ولادي موجودين في البيت علشان بسمع بس حاجات غريبة بتتقال ابنك وبنتك وحاجات أنا مش فاهمها".

وأضاف :"زوجتي الثانية اللي هي أم يوسف، أنا طبعاً اتفاجئت لما هي طلعت وقالت إني طردتها من البيت ومش بصرف على ابني، فخلينا نتكلم بعقلانية شوية هو الولد كان عنده وقتها 11 سنة، فإنتي جاية بعد 11 سنة تطلع لي تقولي إني مش بصرف عليه لأن اللي بيقي لي حق مش هسيبه صح وخصوصاً أنها طلبت حقها من القانون".

وتابع نجم الأبيض:"فهي اختارت أن العلاقة بينا ماتكونش فيها ود واتفاق، فأنت جاية بعد 11 سنة تقولي كدا فحاجة لا تعقل، فهي لما تطلع تقول كدا فأنا هدفع يعني بالطريقة دي، فنفي الخبر تأكيد لي أنا ليه مطلعتش اتكلم وأنا كنت قادر اتكلم وقتها في كل الأماكن وأوضح الدنيا".

وواصل:"زوجتي الأولي ووالدتي كانوا عايزين يطلعوا يتكلموا ويردوا، طب ما في واحد واتنين وعيالي التانين عايشين كويس والدنيا عادية مع إني مش معاها ومفيش بينا قانون ولا حاجة".

وأردف:"بس هي ربت ولد كويس وعملت منه راجل، وأنا بشكرها على ده، وهو وقت الحادثة كان موجود واتصور معايا".

وعن حقيقة ارتباطه بمنه فضالى:" هي من الناس اللي بحبها جداً، أول حد عرفته في حياتي في القاهرة، دايماً اسمها مرتبط معايا أن احنا في علاقة وأننا اتجوزنا، فالكلام ده ملوش أي صحة احنا طول عمرنا أخوات".

وقال:"زعلت من الأنباء لإن لما تكون حاجة واقعية حصلت وأنت مش حاببها بس عندك قناعة جوا نفسك أنت عملتها بس زعلان إنها اتقالت".

وتحدث عن كواليس صورته معاها :"والصورة اللي جمعتني بيها كان يوم عيد ميلادها، ولما نزلت في البرامج الرياضية وكان مع الكابتن مدحت شلبي وأول لما تحصل حاجة غلط النادي دي هتنتقدك".

وأكمل :"أنا حياتي في النور، لأن اللي بيحط حياته في الضلمة ده هو اللي بيعمل حاجة غلط، وأن عارف أن جمهور مصر بيحبني والأهلي قبل الزمالك، وعارفين أن عمرو زكي راجل جداً والحمد لله مافيش ولا صورة ليا وحشه".

وأشار:"ومنه كانت مخطوبة لواحد صاحبي ضابط، وهو جايه أخدني وقتها من التمرين بااليل ورحنا اشترينا الهدية ليها وادبست كمان جابتلها هدية".

وأتم حديثه قائلا:"بس الحقيقة أن صاحبتها المقربة هي اللي أنا كنت مرتبط بيها وهي ممثلة برضو، وكانت موجودة في عيد ميلادها".

في تصريحات أخرى عبر برنامج "شيخ الحارة":" زوجتي الأولي ملك هي أول واحدة أنا عرفتها في حياتي، أنا سبتها واتجوزت بعد كدا رجعتلها تاني".

وأضاف:"ابني الكبير مش بشوفه كتير بس دي عقلية أهله، بس بقوله أنا والده ولو في أي وقت في الدنيا يحب يكون مع أبوه بيتي مفتوح".