هل تعلم أن أغنى أندية كرة القدم في العالم تبلغ قيمتها مليارات الدولارات؟ هذه الأندية مملوكة لأفراد أو شركات النخبة ولديها طرق متعددة لكسب المال، بما في ذلك تذاكر المباريات وترويج العلامات التجارية. وهي معروفة بتوقيع عقود مع أفضل اللاعبين في العالم ودفع رواتب سخية لهم.

ويأتي ترتيب أغنى 22 ناديا في العالم وفقا للقيمة الحالية:

ريال مدريد - 6.07 مليار دولار

مانشستر يونايتد - 6 مليار دولار

برشلونة - 5.51 مليار دولار

ليفربول - 5.288 مليار دولار

مانشستر سيتي - 4.99 مليار دولار

بايرن ميونخ - 4.86 مليار دولار

باريس سان جيرمان - 4.212 مليار دولار

تشيلسي - 3.1 مليار دولار

توتنهام هوتسبير - 2.803 مليار دولار

آرسنال - 2.263 مليار دولار

يوفنتوس - 2.16 مليار دولار

بوروسيا دورتموند - 1.928 مليار دولار

أتلتيكو مدريد - 1.539 مليار دولار

نادي ميلان الإيطالي - 1.404 مليار دولا

وست هام يونايتد - 1.079 مليار دولار

إنتر ميلان - 1.026 مليار دولار

نادي لوس أنجلوس إف سي - 1 مليار دولار

LA Galaxy- 925 مليون دولار

أتلانتا يونايتد - 850 مليون دولار

كريستال بالاس - 806 مليون دولا

نادي نيويورك سيتي لكرة القدم - 800 مليون دولار

نيوكاسل يونايتد - 794 مليون دولار