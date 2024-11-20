أغنى 22 ناديا كرة قدم في العالم 2024.. من يتصدر؟
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هل تعلم أن أغنى أندية كرة القدم في العالم تبلغ قيمتها مليارات الدولارات؟ هذه الأندية مملوكة لأفراد أو شركات النخبة ولديها طرق متعددة لكسب المال، بما في ذلك تذاكر المباريات وترويج العلامات التجارية. وهي معروفة بتوقيع عقود مع أفضل اللاعبين في العالم ودفع رواتب سخية لهم.
ويأتي ترتيب أغنى 22 ناديا في العالم وفقا للقيمة الحالية:
ريال مدريد - 6.07 مليار دولار
مانشستر يونايتد - 6 مليار دولار
برشلونة - 5.51 مليار دولار
ليفربول - 5.288 مليار دولار
مانشستر سيتي - 4.99 مليار دولار
بايرن ميونخ - 4.86 مليار دولار
باريس سان جيرمان - 4.212 مليار دولار
تشيلسي - 3.1 مليار دولار
توتنهام هوتسبير - 2.803 مليار دولار
آرسنال - 2.263 مليار دولار
يوفنتوس - 2.16 مليار دولار
بوروسيا دورتموند - 1.928 مليار دولار
أتلتيكو مدريد - 1.539 مليار دولار
نادي ميلان الإيطالي - 1.404 مليار دولا
وست هام يونايتد - 1.079 مليار دولار
إنتر ميلان - 1.026 مليار دولار
نادي لوس أنجلوس إف سي - 1 مليار دولار
LA Galaxy- 925 مليون دولار
أتلانتا يونايتد - 850 مليون دولار
كريستال بالاس - 806 مليون دولا
نادي نيويورك سيتي لكرة القدم - 800 مليون دولار
نيوكاسل يونايتد - 794 مليون دولار
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