"بعد ظهورهما في مهرجان القاهرة".. زوجة أشرف داري تنشر صوراً معه وتعلق
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كتبت - نهى خورشيد
نشرت زوجة المدافع المغربي ولاعب النادي الأهلي أشرف داري، صوراً من مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي.
ووضعت عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صوراً بتعليق:"فخورة جداً بالعمل السينمائي المغربي اناماني بالدبلجة المصرية في مصر".
وفي سياق منفصل، يستعد الفريق الكروي بالقلعة الحمراء لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل، وذلك ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.
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