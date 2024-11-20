متمسكين ببعض وبيقولي اللي يرضيكي هنعمله.. 20 صور لقصة حب رامي ربيعه وزوجته

كتبت - نهى خورشيد:

تحدثت نادين زوجة رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن حياتهم الزوجية.

وقالت في تصريحات عبر برنامج "حارس الأهلي" :"والله رامي في حاجات كتير شدتني لي من أول مرة شوفته فيه كاريزما ، طيبة وحنية".

وتابعت زوجته :"الدليل على ده أنه في أكبر موقف اتعرضت لي في حياتي وحش، وهو وفاة والدي هو واقف جنبي ومش بيسبني من يومها، متعاطف معايا جدا بيقولي ايه اللي يرضيكي نعمله".

وعن علاقته بابنته قالت :"هو بيحب عليا اوى وانا بحب طريقته معاها".

وواصلت حديثها:"أي جوازة ناجحة بيبقي فيها ضغط، احنا بنتعرض لده وبنتعرض لده، مش علي طول الحياة ماشية حلو بس في الآخر احنا متمسكين ببعض انا بزعله وهو بيزعلني، ماحدش فينا بيخلو من الخطأ".

فيما قال مدافع الأحمر: "كل اللي في النادي لما التليفون بيرن ويشوفوا انا مسجل مراتي ايه، بيستغربوا من الاسم وبيسألوني هي عارفه ده، بقولهم اه، الموضوع بينا مش سيطرة، احنا صحاب".