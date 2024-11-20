ستوري كرة القدم.. شوبير مع منتخب مصر.. أشرف داري في مهرجان القاهرة.. وابنه حسام حسن مع لاعبي الفراعنة

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"كلمني يتأكد من ضربة جزاء".. رامى ربيعة يروي موقفاً طريفاً مع والد

كتب - محمد القرش:

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ونشر حارس مرمى الأهلي، مصطفى شوبير، 3 صور احتفالا بمشاركته الأولى مع منتخب مصر، معلقا: "الحمدلله دائما و ابدا، أول مباراة دولية مع منتخب مصر، شرف كبير إن شاء الله القادم أفضل".

ووجهت زوجة المدافع المغربي ولاعب النادي الأهلي أشرف داري، رسالة رومانسية له، حيث نشرت صورة معه من مهرجان القاهرة: "دمت لي زوج وسند وحبيب".

وشاركت الإعلامية شيماء صابر زوجة رامي صبري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو صورة جديدة معه من حمام السباحة، وكتبت: "حاضري وأبدي".

ونشرت يارا حسام حسن ابنة المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، صوراً مع لاعبي الفراعنة، عقب انتهاء مواجهة بتسوانا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2025.

وحرص أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على نشر صورة جديدة مع زوجته وابنته "إيلا"، مرتديا طاقم يتكون من اللونين الأسود والأبيض.