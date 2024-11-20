لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا

تونس

- -
18:00

مصر

تصفيات أفريقيا تحت 17 عاما- شمال أفريقيا

ليبيا

- -
21:00

المغرب

تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا

ليبيا- الشباب

- -
17:00

مصر - شباب

تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما- شمال أفريقيا

الجزائر - شباب

- -
20:00

المغرب - الشباب

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

الأرجنتين

- -
02:00

بيرو

تصفيات كأس العالم - أمريكا الجنوبية

البرازيل

- -
02:45

أوروجواي

جميع المباريات

إعلان

ستوري كرة القدم.. شوبير مع منتخب مصر.. أشرف داري في مهرجان القاهرة.. وابنه حسام حسن مع لاعبي الفراعنة

01:09 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    المشاركة الدولية الأولى لشوبير مع المنتخب
  • عرض 12 صورة
    المشاركة الدولية الأولى لشوبير مع المنتخب
  • عرض 12 صورة
    المشاركة الدولية الأولى لشوبير مع المنتخب
  • عرض 12 صورة
    65
  • عرض 12 صورة
    شيما صبري وزوجها رامي صبري
  • عرض 12 صورة
    شيما وزوجها رامي صبري وابنهما
  • عرض 12 صورة
    حسام حسن وابنته مع مرموش
  • عرض 12 صورة
    حسام حسن وابنته مع مصطفى محمد
  • عرض 12 صورة
    عائلة حسام حسن
  • عرض 12 صورة
    حسام حسن وابنته
  • عرض 12 صورة
    ابنة حسام حسن تنشر صوراً مع لاعبي منتخب مصر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر حارس مرمى الأهلي، مصطفى شوبير، 3 صور احتفالا بمشاركته الأولى مع منتخب مصر، معلقا: "الحمدلله دائما و ابدا، أول مباراة دولية مع منتخب مصر، شرف كبير إن شاء الله القادم أفضل".

ووجهت زوجة المدافع المغربي ولاعب النادي الأهلي أشرف داري، رسالة رومانسية له، حيث نشرت صورة معه من مهرجان القاهرة: "دمت لي زوج وسند وحبيب".

وشاركت الإعلامية شيماء صابر زوجة رامي صبري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو صورة جديدة معه من حمام السباحة، وكتبت: "حاضري وأبدي".

ونشرت يارا حسام حسن ابنة المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، صوراً مع لاعبي الفراعنة، عقب انتهاء مواجهة بتسوانا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2025.

وحرص أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على نشر صورة جديدة مع زوجته وابنته "إيلا"، مرتديا طاقم يتكون من اللونين الأسود والأبيض.

زيزو شوبير أشرف داري شيماء صابر حسام حسن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان