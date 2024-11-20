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"كلمني يتأكد من ضربة جزاء".. رامى ربيعة يروي موقفاً طريفاً مع والد زوجته "الزملكاوي"

12:40 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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    رامي ربيعة وزوجته
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    زوجة لاعب النادي الأهلي رامي ربيعة (5)
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    زوجة رامي ربيعة وابنته
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    رامي ربيعة وزوجته (7)
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    رامي ربيعة وزوجته (1)
  • عرض 20 صورة
    زوجة لاعب النادي الأهلي رامي ربيعة (6)
  • عرض 20 صورة
    زوجة لاعب النادي الأهلي رامي ربيعة (7)
  • عرض 20 صورة
    زوجة نجم الأهلي رامي ربيعة
  • عرض 20 صورة
    زوجة لاعب النادي الأهلي رامي ربيعة (4)
  • عرض 20 صورة
    رامي ربيعة وزوجته مع موديست
  • عرض 20 صورة
    رامي ربيعة وزوجته (3)
  • عرض 20 صورة
    رامي ربيعة رفقة زوجته
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    رامي ربيعة وزوجته
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    رامي ربيعة وزوجته مع محمد حماقي
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    رامي ربيعة رفقة زوجته
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    رامي ربيعة وزوجته (2)
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كتب- نهى خورشيد:

روى رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفاً طريفاً مع والد زوجته خلال مباراة القمة أمام الزمالك.

وقال ربيعة في تصريحات عبر برنامج "حارس الأهلي":" هي ملهاش في الكرة نهائي، بس والدها زملكاوي متعصب، واخوها كمان ده ممكن يعيط في الماتش".

وأضاف نجم الأحمر :"باباها كان ضغطوا بيعلي، حتى في ماتش في كورة جات في أيدي في ماتش في الدوري واحنا يومها كسبنا الزمالك ثلاثة، بعد لما الماتش ما خلص بيكلمني بيسألني بذمتك مجاتش في أيدك".

وعلقت زوجته:" بابا لو الزمالك بيلعب قدام فريق والأهلي بيلعب في نفس اليوم، يفتح تلفزيون عليه ماتش وتلفزيون عليه التاني علشان يتفرج على رامي".

رامي ربيعة وزوجته الأهلي الزمالك رامي ربيعة
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