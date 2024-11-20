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كتب- نهى خورشيد:

روى رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفاً طريفاً مع والد زوجته خلال مباراة القمة أمام الزمالك.

وقال ربيعة في تصريحات عبر برنامج "حارس الأهلي":" هي ملهاش في الكرة نهائي، بس والدها زملكاوي متعصب، واخوها كمان ده ممكن يعيط في الماتش".

وأضاف نجم الأحمر :"باباها كان ضغطوا بيعلي، حتى في ماتش في كورة جات في أيدي في ماتش في الدوري واحنا يومها كسبنا الزمالك ثلاثة، بعد لما الماتش ما خلص بيكلمني بيسألني بذمتك مجاتش في أيدك".

وعلقت زوجته:" بابا لو الزمالك بيلعب قدام فريق والأهلي بيلعب في نفس اليوم، يفتح تلفزيون عليه ماتش وتلفزيون عليه التاني علشان يتفرج على رامي".