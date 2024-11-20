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كتب - محمد القرش

يمتلك النجم المصري، محمد صلاح، أسطول كبير من السيارات الفاخرة والرياضية، حيث يعتبر من أفضل لاعبي العالم بعد تحقيقه الكثير من الإنجازات والألقاب الجماعية والفردية مع ليفربول.

وشوهد صلاح العديد من المرات وهو يستقل سيارات فخمة مختلفة أمثال، بنتلي ولامبورجيني ومرسيدس بنز.

وخلال السطور التالية نعرض لكم أنواع السيارات التي يمتلكها "الملك المصري" كما يلقبه جماهير ليفربول. وفقا لصحيفة "ذا صن"

بنتلي كونتيننتال جي تي (160 ألف جنيه إسترليني - 10.016.000 مليون جنيه مصري)

ومن أحدث السيارات التي أضافها صلاح إلى أسطوله Continental GT، التي تعد المفضلة لدى لاعبي كرة القدم.

وكانت تلك السيارة هي ثاني أكثر شراءا من قبل لاعبي كرة القدم في عام 2019، بعد سيارة Range Rover Sport SVR.

وتبلغ قيمة هذه السيارة حوالي 160 ألف جنيه إسترليني، وتتميز بتصميمات داخلية فاخرة، بما في ذلك مقاعد جلدية مريحة، كما تتمتع بأداء عالٍ، إذ تبلغ سرعتها القصوى 210 ميل في الساعة، وهي مصنوعة في المملكة المتحدة بمحرك V12.

لامبورجيني أفينتادور - (271 ألف جنيه إسترليني - 16.964.000 مليون جنيه مصري)

على غرار بيير إيميريك أوباميانج ، يمتلك الجناح المصري سيارة أفينتادور فاخرة.

وتتمتع هذه السيارة الإيطالية الخارقة بالقدرة على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 218 ميلاً في الساعة، وهي أسرع سيارة في مجموعتها، ويمكن أن تصل سيارة أفينتادور إلى سرعة 0-60 ميلاً في الساعة خلال 2.9 ثانية.

مرسيدس AMG GLE كوبيه (65 ألف جنيه إسترليني - 4.069.000 مليون جنيه مصري)

عندما يذهب لاعبو كرة القدم إلى التدريب بسياراتهم، فإنهم يحبون أن يكون لديهم محرك سعته كبيرة، ولهذا السبب فإنهم يفضلون سيارات الدفع الرباعي مثل رانج روفر وبنتلي بينتايجا.

ولكن صلاح أعجبه مظهر سيارة مرسيدس AMG GLE كوبيه التي تتميز بمحرك V6 مزدوج التيربو سعة 3 لتر والذي يولد قوة 367 حصانًا وعزم دوران يبلغ 520 نيوتن متر.

مرسيدس بنز SLS AMG رودستر - (176 ألف جنيه إسترليني - 11.017.000 مليون جنيه مصري)

بمبلغ 176 ألف جنيه إسترليني، كانت هذه السيارة واحدة من أغلى السيارات التي باعتها مرسيدس على الإطلاق.

ومع محرك V8 سعة 6.3 لتر يولد قوة 571 حصانًا وعزم دوران يبلغ 650 نيوتن متر، فهي أفضل السيارات المكشوفة.

ويمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 197 ميلاً في الساعة، من 0 إلى 60 ميلا خلال 3.8 ثانية فقط.

أودي كيو 7 - (54 ألف جنيه إسترليني - 3.380.400 مليون جنيه مصري)

الموثوقية والأداء هما الشيئان اللذان تفتخر بهما شركات صناعة السيارات الألمانية، وسيارة Q7 من ضمن السيارات الأكثر ثباتًا.

واستخدم العديد من نجوم نادي برشلونة البارزين سيارة Q7 للتنقل من وإلى التدريبات حتى انتهاء صفقة الرعاية مع الفريق الكتالوني.

تويوتا كامري - (29 ألف جنيه إسترليني - 1.815.400)

كانت إحدى السيارات الأولى التي امتلكها صلاح عندما كان لاعبا لتشيلسي هي سيارة تويوتا كامري والتي بلغ سعرها حوالي 29 ألف جنيه إسترليني.

ومع سرعة قصوى تبلغ 111 ميلاً في الساعة فقط، فهي سيارة بطيئة مقارنة ببقية مجموعة اللاعب المصري.

وبلغت أسعار تلك السيارات 755 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل (47.263.000 مليون جنيه مصري).

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