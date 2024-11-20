أبناء المشاهير.. عبدالرحمن عماد النحاس وحلم مواصلة مسيرة والده بدفاع الأهلي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أثار تصعيد الجهاز الفني لفريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لمدافع فريق 2006 بالنادي عبدالرحمن عماد للفريق الأول اهتماماً.

الاهتمام جاء كون أن اللاعب صاحب الـ 18 عاماً هو ابن أحد نجوم خط دفاع الأهلي سابقًا عماد النحاس.

وهو الأمر الذي كان حلمًا للاعب الشاب الذي ينشط في خط الدفاع؛ إذ سبق وكشف عن ذلك خلال حوار أجرته معه قناة الأهلي؛ إذ شدد على أنه يبذل قصارى جهده للتواجد مع الفريق الأول.

وشارك اللاعب بالفعل في تدريبات الأهلي الجارية قبل مواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

بداية عبدالرحمن عماد النحاس لم تكن كقلب دفاع كما هو مركزه الآن في الملعب بل سبق وكان ينشط في خط الهجوم ثم تحول إلى ظهير أيسر قبل أن يستقر مركزه كقلب دفاع مثل والده.

ليصبح التساؤل:"هل سيكون ابن الوز عوام؟، في ظل الإصابات التي يعاني منها خط دفاع الأهلي وكبر سن المدافعين الحاليين بالفريق أم أن الحصول على فرصة سيكون صعبًا؟

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