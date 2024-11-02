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لاعب الزمالك يعلن إصابته بقطع في الغضروف

05:30 م السبت 02 نوفمبر 2024

الزمالك والبنك الأهلي

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كتب - محمد القرش:

أعلن الظهير الأيسر لنادي الزمالك، محمد حمدي، إصابته بقطع في الغضروف وجزع في الرباط الخارجي للركبة.

وكتب لاعب الزمالك عبر حسابه الرسمي على منصة تبادل الصور "إنستجرام": "الحمد لله قطع في الغضروف وجزع في الرباط الخارجي للركبة".

وكان قد تعرض محمد حمدي للإصابة في مباراة الزمالك والبنك الأهلي ألتي أقيمت أمس الجمعة، وتم تبديله ومشاركة كونراد ميشالاك بدلا منه في الدقيقة 46.

وفاز الزمالك على نظيره النبك الأهلي بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

محمد حمدي لاعب الزمالك

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محمد حمدي لاعب الزمالك إصابة لاعب الزمالك الزمالك
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