أبناء المشاهير.. روميو بيكهام اعتزل الكرة في عامه الـ 22 واتجه للموضة والأزياء

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كتب ـ مصطفى الجريتلي

لا تنطبق مقولة "ابن الوز عوام" على روميو نجل النجم الإنجليزي الدولي السابق ديفيد بيكهام الذي سبق ومثّل أندية مانشستر يوناتيد، ريال مدريد، لوس أنجلوس جالاكسي، ميلان، باريس سان جيرمان.

روميو صاحب الـ 22 عاماً حاليًا اعتزل الكرة بصورة رسمية في سبتمبر الماضي بقميص الفريق الرديف بنادي برينتفورد الإنجليزي.

المهاجم الشاب لم يظهر إلى النور بالقدر الذي كان يتوقعه ليتجه إلى عالم الموضة والأزياء؛ حيث مجال عمل والدته واهتمام أسرته مع كرة القدم.

بدأت مسيرة روميو بناشئين أرسنال في موسم 15/16 قبل أن تتوقف ويعود في موسم 20/21 لأكاديمية نادي إنتر ميامي المملوك لوالده ثم صُعِد بالموسم التالي للفريق الرديف.

وانضم نجل بيكهام في موسم 22/23 على سبيل الإعارة لصفوف فريق الرديف بنادي برينتفورد قبل أن ينتقل بصورة كاملة ثم اعتزل.

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