مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
سموحة

سموحة

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بتروجيت

بتروجيت

- -
17:00
مودرن سبورت

مودرن سبورت

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الفرنسي
مارسيليا

مارسيليا

- -
21:45
اوكسير

اوكسير

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
16:45
الاتفـــــاق

الاتفـــــاق

الدوري السعودي
الرياض

الرياض

- -
19:00
النصر

النصر

جميع المباريات

إعلان

ستوري نجوم كرة القدم.. مهارات طاهر.. هدف مصطفى محمد.. وأناقة حارس الأهلي

12:34 م السبت 02 نوفمبر 2024
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    ستوري فتوح
  • عرض 8 صورة
    ستوري مروان محسن_
  • عرض 8 صورة
    ستوري طاهر
  • عرض 8 صورة
    ستوري رامي ربيعة
  • عرض 8 صورة
    ستوري أحمد حسن كوكا
  • عرض 8 صورة
    ستوري كوكا
  • عرض 8 صورة
    ستوري حمزة
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر لاعب النادي الأهلي، طاهر محمد طاهر، مقطع فيديو يستعرض فيه مهاراته في تدريبات الفريق الأول.

وشارك المحترف المصري، مصطفى محمد، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" لقطات من تسجيله هدف في تدريبات نادي نانت الفرنسي.

وهنأ رامي ربيعة زميله في النادي الأهلي عمر كمال عبد الواحد، بمناسبة عيد ميلاده الـ31.

وقام أحمد نبيل كوكا بمشاركة صورة له من داخل سيارته وهو يرتدي نظارة سمراء وسترة زرقاء.

وحرص لاعب نادي مودرن سبورت، مروان محسن، على تهنئة زميله محمد رزق بمناسبة عيد ميلاده الـ31.

وأعاد أحمد فتوح لاعب الزمالك نشر "ستوري" أحد الجماهير الذي كان سعيدا بعودته إلى الملاعب مرة آخرى.

ونشر المحترف المصري، أحمد حسن كوكا، عبر حسابه على منصة تبادل الصور "إنستجرام" صورة وهو يرتدي قميص فريقه "ريو آفي" بعد احتفاله بهدف سجله.

واستعرض حارس الأهلي، حمزة علاء، أناقته عن طريق نشر صورة له مرتديا سترة مُقسمة إلى لونين "الأبيض والأسود" مع بنطال أسود وحذاء أبيض، داخل النادي الأهلي.

اقرأ أيضًا:

خبير تحكيمي: ركلة جزاء الزمالك أمام البنك الأهلي غير صحيحة.. وهناك أخرى مستحقة

أول قرار من جوميز بعد فوز الزمالك بثلاثية على البنك الأهلي

كوكا الأهلي ستوري نجوم كرة القدم رامي ربيعة عمر كمال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

توقعات بزيادة مكاسب أسعار الذهب بعد خفض الفيدرالي الفائدة
هل تتلقى مصر المزيد من الأموال الساخنة بعد خفض الفيدرالي للفائدة؟
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
بعد رفع أسعارها.. قائمة أسعار "مارلبورو" و"ميريت"(منشور رسمي)