ستوري نجوم كرة القدم.. مهارات طاهر.. هدف مصطفى محمد.. وأناقة حارس الأهلي

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كتب - محمد القرش:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر لاعب النادي الأهلي، طاهر محمد طاهر، مقطع فيديو يستعرض فيه مهاراته في تدريبات الفريق الأول.

وشارك المحترف المصري، مصطفى محمد، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" لقطات من تسجيله هدف في تدريبات نادي نانت الفرنسي.

وهنأ رامي ربيعة زميله في النادي الأهلي عمر كمال عبد الواحد، بمناسبة عيد ميلاده الـ31.

وقام أحمد نبيل كوكا بمشاركة صورة له من داخل سيارته وهو يرتدي نظارة سمراء وسترة زرقاء.

وحرص لاعب نادي مودرن سبورت، مروان محسن، على تهنئة زميله محمد رزق بمناسبة عيد ميلاده الـ31.

وأعاد أحمد فتوح لاعب الزمالك نشر "ستوري" أحد الجماهير الذي كان سعيدا بعودته إلى الملاعب مرة آخرى.

ونشر المحترف المصري، أحمد حسن كوكا، عبر حسابه على منصة تبادل الصور "إنستجرام" صورة وهو يرتدي قميص فريقه "ريو آفي" بعد احتفاله بهدف سجله.

واستعرض حارس الأهلي، حمزة علاء، أناقته عن طريق نشر صورة له مرتديا سترة مُقسمة إلى لونين "الأبيض والأسود" مع بنطال أسود وحذاء أبيض، داخل النادي الأهلي.

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