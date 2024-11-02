تعرض لإصابة خطيرة وصُعد للفريق الأول.. من هو زياد الباسل لاعب الزمالك المنتقل إلى سيلتا فيجو الإسبان

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كتب - محمد القرش:

شهدت الأيام الماضية انتقال لاعب نادي الزمالك، زياد الباسل، إلى رديف فريق سيلتا فيجو الإسباني "سيلتا C - جران بينيا".

ويُعد زياد من أفضل لاعبي ناشئين الزمالك، حيث برز اسمه في قطاعات الناشئين المصرية منذ أن تم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم.

وسبق لزياد أن تعرض لإصابة خطيرة في موسم 2022، حيث تم تشخيص إصابته بكسر في عظمة الترقوة نتيجة تدخل لاعب غزل المحلة مع زياد الباسل خلال إحدى اللقاءات.

وبعد خضوعه لعدد من الفحوصات، أجرى الباسل عملية جراحية في يوم الاثنين 21 مارس 2022، مما أدى إلى غيابه لمدة 4 شهور عن الملاعب.

وحرص حينها حسين ياسر المحمدي المدير الفني لفريق 2003، وأحمد رزق المدرب العام ورامي حسن المدرب المساعد، وعدد كبير من اللاعبين على زيارة زياد الباسل داخل المستشفى والتواجد معه أثناء إجراء الجراحة.

وأعلن فريق رديف سيلتا فيجو "سيلتا C - جران بينيا" منذ يومين التعاقد مع زياد الباسل في مقطع فيديو مخصص للاعب المصري.



يُعد زياد من مواليد 2003 ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر، وانتقل إلى رديف سيلتا فيجو في صفقة انتقال حر، على أن يحصل الزمالك على نسبة من إعادة بيع اللاعب مستقبلا.

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