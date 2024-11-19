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كتب- يوسف محمد:

شهد الوسط الرياضي العربي، في يونيو 14 يونيو 2023، مفاجأة كبيرة داخل المنتخب الفلسطيني، بمشاركة اللاعب عطا جابر لاعب منتخبات الشباب للكيان الصهيوني، رفقة المنتخب الفلسطيني الأول، بعد اختياره تمثيل منتخب الفدائي بدلاً من الكيان الصهيوني.

وكانت مشاركة اللاعب عطا جابر رفقة منتخب الفدائي، أثارت حالة واسعة من الجدل في الوسط الرياضي في مختلف الدول العربية، خاصة بعد مشاركته رفقة الفدائي في بطولة كأس آسيا الماضية، التي أقيمت بقطر في يناير 2024.

ومشاركة جابر رفقة منتخب فلسطين واختباره تمثيل منتخب الفدائي، أثارت حالة من الغضب الشديد داخل إسرائيل، حيث قام وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار بوصف اللاعب "بالخائن"، مطالباً بسحب الجنسية الإسرائيلية من اللاعب.

من هو عطا جابر؟

يبلغ عطا جابر من العمر 30 عاماً، فهو من مواليد 3 أكتوبر عام 1994 بمنطقة مجد الكروم.

وبدأ جابر مشواره في كرة القدم، من صفوف نادي مكابي حيفا الإسرائيلي، قبل أن ينتقل إلى فريق أبناء سخنين في عام 2015، بعد أن قضى سنتين فقط رفقة الفريق الأول بمكابي حيفا الإسرائيلي.

وفي أغسطس 2023، انتقل اللاعب صاحب ال 30 عاماً إلى فريق أشدود لكرة القدم، لكنه لم يستمر مع الفريق لفترة طويلة، حيث انتقل اللاعب بعد ذلك إلى فريق نفطنتشي بي إف كيه، في يوليو 2022.

وانتقل اللاعب في أكتوبر الماضي، إلى أحد الدوريات العربية وهو الدوري القطري، بعد الانتقال إلى فريق قطر القطري، الذي يشارك في صفوفه لاعب الأهلي السابق أحمد عبد القادر.

وشارك عطا جبر رفقة مختلف الأندية التي لعب لها، في 259 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 20 هدفاً، وتقديم 23 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، شارك عطا جابر في 9 مباريات رفقة منتخب الكيان الصهيوني للشباب، قبل أن يقرر تمثيل منتخب فلسطين الأول.

ولعب مع منتخب الفدائي 4 مباريات، وكانت مباراته الأولى مع الفدائي هو المشاركة في مباراة فلسطين وإندونيسيا الودية، التي أقيمت في يونيو 2023 وانتهت بالتعادل السلبي.

ويذكر أن صاحب ال 30 عاماً، كان قائد منتخب الكيان الصهيوني للشباب خلال الفترة من 2015 حتى عام 2019.