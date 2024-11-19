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"بحضور خطيبها وعائلتها".. ابنة حسام حسن تنشر صوراً مع لاعبي منتخب مصر

10:20 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ابنة حسام حسن تنشر صوراً مع لاعبي منتخب مصر
  • عرض 5 صورة
    ابنة حسام حسن تنشر صوراً مع لاعبي منتخب مصر
  • عرض 5 صورة
    ابنة حسام حسن تنشر صوراً مع لاعبي منتخب مصر
  • عرض 5 صورة
    ابنة حسام حسن تنشر صوراً مع لاعبي منتخب مصر
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كتب- نهى خورشيد:

نشرت يارا حسام حسن ابنة المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، صوراً مع لاعبو الفراعنة، عقب انتهاء مواجهة بتسوانا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2025.

وحرصت يارا على دعم والدها والتواجد رفقة خطيبها وعائلتها بمباراة اليوم، وشاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام " بصور مع اللاعبين.

وكان منتخب مصر تعادل إيجابياً مع بتسوانا بهدف لكل منهما في الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات

حسام حسن وزوجته واولاده بنة حسام حسن مر مرموش نتخب مصر سام حسن
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