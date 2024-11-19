بينهم محمد صلاح والخطيب.. 12 صورة لنجوم كرة القدم في طفولتهم

ضمن الرياضيين الأعلى دخلًا في العالم.. كيف يجني محمد صلاح ثروته الضخمة؟

أحدهم عمل في القبور.. حكاية 10 نجوم كرة قدم من الفقر إلى الثراء (صور)

كتب - محمد القرش:

شاهد الجميع نجوم كرة القدم في شبابهم أو على الأقل في سن الـ16 عاما، لكن هذه النسخة سبقتها طفولة وذكريات لم يشاهدها بعضا من جمهور الساحرة المستديرة.

وولد محمد صلاح في قرية نجريج التابعة لمدينة بسيون في محافظة الغربية، قبل أن يلتحق بالفريق الأول لنادي المقاولون العرب في موسم 2010، ويخوض رحلته الاحترافية مع بازل في 2013.

وفي نفس البلد مصر، نشأ الخطيب في مركز أجا بالدقهلية قبل الانتقال إلى القاهرة والالتحاق بنادي الأهلي 1973، ومن هنا بدأت إنجازات وألقاب الأسطورة الإفريقية محمود الخطيب.

ومن جانب آخر، كان وُلد ليونيل أندريس ميسي في 24 يونيو من عام 1987، في مدينة روزاريو الأرجنتينية، قبل أن ينضم إلى لنادي نيولز أولد بويز الأرجنتيني في سن الثامنة.

وبعدها اكتشف الأطباء أن ليونيل يعاني من نقص في هرمون النمو، وهو ما جعله يظهر بحجم أصغر من بقية الأطفال في سنه، لكن موهبته جذبت برشلونة إلى ضمه والتكفل بكل مصاريف علاجه، قبل أن يصبح أفضل لاعب في التاريخ.

ويعرض لكم "مصراوي" 12 صورة لنجوم كرة القدم في صغرهم يمكنكم الإطلاع عليها أعلاه:

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