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يرى الكثيرون نجوم كرة القدم على الشاشات في كل مباراة وكل بطولة ومنافسة في أفضل دوريات كرة القدم في العالم.

لقد مر بعض أفضل اللاعبين بطفولة صعبة واضطروا إلى العمل بجدية شديدة للوصول إلى النقطة التي هم عليها الآن.

أليكسيس سانشيز

وُلِد أليكسيس سانشيز في 19 ديسمبر 1988 في توكوبيلا، تشيلي. بعد ولادته، تركه والده مع والدته مارتينا سانشيز، وهي سيدة أعمال صغيرة، وابنتين أخريين.

كان على مارتينا أن تعمل في غسل الأسماك وبيع الزهور لمحاولة تغطية نفقاتهم، لكن هذا لم يكن كافيًا بالنسبة لهم جميعًا.

ساعد عم أليكسيس في تحسين الوضع بتبنيه للصغير سانشيز ثم تسجيله في نادي محلي، مدرسة أراوكو للشباب. لكن الصعوبات التي واجهتها سانشيز في دفع رسوم كرة القدم أجبرته على البحث عن عمل، حيث كان يغسل السيارات ويعمل في المقابر.

أنخيل دي ماريا

دي ماريا ولد في 14 فبراير 1988 في روزاريو بالأرجنتين لأبوين هما ميجيل وديانا ماريا. كانا يعيشان في فقر مدقع، ويفتقران حتى إلى وسائل الراحة الأساسية في المراحل الأولى من حياته.

بسبب قدرته غير العادية على التحمل وطبيعته النشطة في الرياضة، سجله والداه في نادي كرة قدم محلي عندما كان في الرابعة من عمره. ولأنه كان يعيش مع شقيقاته، لم يكن من الممكن شراء أحذية وكرة قدم له لممارسة الرياضة لأن شقيقاته كن محرومات من ذلك. ومع ذلك، بعد التدريب، اعتاد أن يذهب للعمل مع والده في مناجم الفحم المحلية حيث كان يكسب أموالاً إضافية.

داني ألفيش

وُلِد داني ألفيس في 6 مايو 1983 في جويزيرو بالبرازيل لأبيه دومينجوس وأمه دونا لوسيا. كانت والدته ربة منزل بينما كان والده مزارعًا يعمل معه. كان يستيقظ في الرابعة صباحًا ليتبع والده إلى الحقول التي تبعد 30 كيلومترًا ويساعده بلا كلل ودون راحة.

ومع ذلك، كانت حقول ساليتر تعاني من مشكلة متكررة تتمثل في مواسم الأمطار والجفاف، وهو الوضع الذي جعل الزراعة وسيلة صعبة لكسب الرزق. ومع ذلك، وجد وقتًا للعب كرة القدم مع الأطفال في الحقول المجاورة، مما قاده إلى تحقيق حلمه الأكبر بأن يصبح لاعب كرة قدم محترفًا وأحد أعظم الظهير الأيمن في تاريخ كرة القدم.

لوكا مودريتش

وُلِد مودريتش، الملقب بـ"لوكا المحظوظ"، في 9 سبتمبر 1985 في كرواتيا، لأمه رادويكا وأبيه سترايب مودريتش. كانت والدته عاملة نسيج بينما كان والده ميكانيكيًا عسكريًا يصلح السيارات للجنود الكرواتيين في الحرب. ومع ذلك، كانت الأسرة لاجئة فرت من المعتدين الصرب أثناء حرب البوسنة. هذا جعلهم يعملون بأجر منخفض للغاية وبيئة معيشية غير مريحة.

خلال طفولته، كان يُنظر إليه على أنه صغير الحجم للغاية بحيث لا يمكنه ممارسة كرة القدم على المستوى الاحترافي. ومع ذلك، فإن حماسته وتصميمه وعمله الجاد والأهم من ذلك حبه للعبة جعلته يغير الرواية وأصبح قائدًا لمنتخب كرواتيا وأحد أفضل اللاعبين في العالم.

نيمار

بدأت مسيرته الكروية في منطقة صغيرة في جنوب البرازيل، على بعد بضعة شوارع من مكان تجميع النفايات. عاشوا حياة صعبة للغاية ولم يتمكنوا حتى من تحمل تكاليف فحص الموجات فوق الصوتية قبل ولادته.

مع اهتمام نيمار بكرة القدم، وقع أول عقد له وهو في الثانية عشرة من عمره، وهي الخطوة التي جعلت أندية كبيرة مثل برشلونة وريال مدريد تتطلع إلى الشاب. ظهر لأول مرة في سن السابعة عشرة، مما منحه بداية مذهلة لمسيرته.

لويس سواريز

ولد في 24 يناير 1987 في سالتو، حيث قضى طفولته المبكرة يلعب كرة القدم حافي القدمين في الشوارع مع أقرانه، عندما كان في السابعة من عمره، انتقل مع والديه وإخوته السبعة إلى مونتيفيديو حيث بدأ مسيرته الكروية في مرحلة الشباب. كان والده يعمل حمالاً وكان عليه أن يتركهم ويبحث عن وظيفة أفضل في مكان آخر. انفصل والدا سواريز فيما بعد عندما كان في التاسعة من عمره، وقد أثر ذلك عليه بشكل كبير ونشأ طفلاً سيئ المزاج.

ساديو ماني

شأ في بامبالي، وهي بلدة صغيرة في منطقة سيديو في السنغال. بسبب خلفيتهم، لم يذهب ماني إلى المدرسة مطلقًا ومنعه والده من لعب كرة القدم والتركيز بدلاً من ذلك على الدين.

لكن الطفل شق طريقه للعب مع الأطفال في الحي. وبفضل هذا، اكتشفه كشاف فرنسي وأخذه إلى فرنسا لإظهار موهبته وهناك بدأ اللعب لصالح ميتز.

تعتمد مسيرة ساديو ماني بشكل كبير على طفولته وهو يحاول دائمًا مساعدة المحتاجين في المجتمع.

زلاتان إبراهيموفيتش

زلاتان إبراهيموفيتش هو أحد لاعبي كرة القدم الذين نشأوا فقراء. لم يكن أحد ليتصور أن صبيًا نحيفًا وفقيرًا ومحرجًا سيتحول إلى أحد أعظم لاعبي كرة القدم وسيُلقب بـ "الأسد".

نشأ زلاتان في مشروع إسكان خطير في وسط مدينة مالمو في السويد. كانت طفولته فوضوية، وكان يتلعثم في الكلام، وكان يخجل من أنفه الكبير وكان يذهب إلى المدرسة غالبًا لتناول الغداء فقط.

انفصل والدا زلاتان عندما كان في الثانية من عمره، مما جعل وضعه أسوأ.

كريستيانو رونالدو

شأ في حي فقير في منزل مسيحي كاثوليكي في سانتو أنطونيو بالبرتغال. كان والده مدمنًا على الكحول بينما واجهت والدته صعوبة في تربية أربعة أطفال.

عندما ذهب إلى المدرسة، طُرد عندما كان في الرابعة عشرة من عمره بعد أن ألقى كرسيًا على معلم لم يحترمه. ومع ذلك، أراد البحث عن وظيفة لدعم الأسرة، لكن والدته رفضت وطلبت منه أن يتبع حلمه كلاعب كرة قدم.

مارادونا

وُلِد مارادونا ، في فيلا فيوريوتيو، في 30 أكتوبر 1961. عاشوا في أحياء فقيرة قاسية في فيلا فيوريتو خارج بوينس آيرس، كافح والده دون دييجو كعامل بناء وعامل في مصنع لإعالة سبعة أطفال وزوجة ربة منزل.

لا يزال مارادونا يبذل قصارى جهده في الملعب وتمكن من توقيع أول عقد احترافي له في سن الخامسة عشرة ودعم أسرته بعد ذلك. كانت مسيرته المهنية ناجحة وفي سن 21 انضم إلى برشلونة مقابل رسوم قياسية عالمية. توفي مارادونا في نوفمبر 2020 عن عمر يناهز 60 عامًا بسبب سكتة قلبية.