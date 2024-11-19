كتب- يوسف محمد:

تصدر عمرو ذكي تريند محرك البحث الشهير "جوجل" بعد حديث نجما منتخب مصر والأهلي والزمالك السابقين، أحمد حسام ميدو وعمرو ذكي عنه مكانته وقيمته الكبيرة.

أخطر حادثة في حياة عمرو ذكي

في 30 أغسطس 2019، مر عمرو ذكي بواحدة من أصعب الأزمات، بعدما تعرض لحادث مروري، كاد أن ينهي حياته، على طريق الساحل الشمالي، نقل على أثره إلى المستشفى.

وكان عمرو زكي، تحدث في أبريل 2020 عن الحادث الذي تعرض له، خلال ظهوره عبر قناة الزمالك، قائلاً: "تعرضت لنزيف داخلي على المعدة لكنه توقف، شرخ في 3 ضلوع، جذع قوي في الرقبة، شرخ في الحوض، 55 غرزة في الرأس بعد الإصابة بجروح قوية، بالإضافة إلى مشاكل في الظهر والساق أيضاً".

وحرص عمرو زكي، خلال حديثه عن الحادث الذي تعرض له، على توجيه الشكر إلى نجم منتخب مصر السابق محمد زيدان، قائلاً: "أتوجه بالشكر إلى محمد زيدان، لأنه كان أول شخص متواجد بجانبي في المستشفى، مع مجموعة من أصدقائي من خارج المجال الرياضي، الجميع تحدث معي عن مدى التأثر الذي ظهر على زيدان، حينما شاهدني ودمي يسيل بعد الحادث".

وأضاف: "بعيداً عن كون محمد زيدان لاعب موهوب ونجم كبير لمنتخب مصر وعلى المستوى الاحترافي، إلا أنه إنسان طيب في المقام الأول وما قام به معي، كان من الممكن أن لا يقوم به شقيقي واللي اتحكالي على اللي هو عمله مش أي حد يعمله".