بعد احتفالهما بجائزة الأفضل.. 30 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة مروان

بيحب ياكل حمام.. شقيقة محمد هاني تكشف أسرار عنه قبل انضمامه إلى الأهلي

كتب - وائل توفيق:

عاد نجم النادي الأهلي رامي ربيعة إلى المشاركة في تدريبات القلعة الحمراء الأحد 17 نوفمبر، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرضها لها خلال مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري الممتاز.

قبل عودته إلى تدريبات الأهلي ظهر في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي أحمد شوبير وأجرت زوجته نادين ماجد مداخلة هاتفية، هنا نرصد أبرز المعلومات المتاحة عنها:

- خريجة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وفقا لما أوردته على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

- أعلنت خطبتها على رامي ربيعة لاعب الأهلي يوم 28 أكتوبر عام 2020 حيث نشرت صورهما معا وعلقت: "بداية النهاية"، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور "إنستجرام".

- تزوجا رامي ربيعة ونادين ماجد في 2 يناير 2022 وأقيم حفل الزفاف في أحد فنادق مصر الجديدة.

- أعلنت خبر وفاة والدها في 10 فبراير 2023، حيث نشرت صورة معه وعلقت: "إن العين لتدمع و إن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا ماجد لمحزنون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا

إنا لله وإنا اليه راجعون، أرجو قرائه الفاتحه لأبى و الدعاء له بالرحمة و المغفرة".

- تحرص على مشاركته الاحتفال ببطولاته مع النادي الأهلي وظهرت معه في أكثر من مناسبة، منهم تتويج الأهلي بالدوري المصري ونشرت صورهم وعلقت: "فخورة بك".

- رُزفا بطفلتهما واسموها "عاليا"

- لديها 115 ألف متابع على إنستجرام.

- تنتمي لعائلة "زملكاوية" حيث كان والدها يشجع نادي الزمالك مثل شقيقها