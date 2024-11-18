كتب - محمد القرش:

وضعت مجلة "فوربس" النجم المصري محمد صلاح ضمن القائمة السنوية للرياضيين الأعلى دخلًا في العالم، وتحديدا في المركز السابق، والأول عربيا.

وكعادة اللاعبين أصحاب العوائد المالية الضخمة يفضلون امتلاك عناصر فاخرة من الأشياء التي يفضلونها، وفضل صلاح امتلاك مجموعة كبيرة من الساعات الفاخرة.

وظهر صلاح في العديد من المناسبات والحفلات مرتديا ساعات فاخرة، وبعضها حائز على جوائز عالمية نظرا لصناعتها الفاخرة.

وفيما يلي نعرض لكم مجموعة ساعات محمد صلاح وفقا لمجلة "جي كيو":

ساعة فرياك لاب من أوليس ناردين (50 ألف دولار - 2.450.000 مليون مصري)

ساعة "Ulysse Nardin Freak Lab" مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا.

ويقتصر إنتاج ساعة Freak Lab على 99 قطعة فقط وتشتهر بتصميمها وأدائها عالي التقنية، وهي عبارة عن توربيون (ميكانيكية) بتصميم أنيق حزام من جلد التمساح، وعلبة من الذهب الأبيض مقاس 45 مم، ظهرت مجموعة الساعات في عام 2001 كأول ساعة تتضمن تقنية السيليكون.

ساعة أوديمار بيجيه رويال أوك أوفشور (20 ألف دولار - مليون مصري)

ارتدى صلاح ساعة AP Royal Oak Offshore عندما تسلم جائزة أفضل لاعب إنجليزي من لجنة الكتاب الإنجليزية، والتي صُممت للمصري خصيصا ويورجن كلوب ولاعبي ليفربول للاحتفال بفوزهم بالدوري الإنجليزي الممتاز في عام 2020.

روجر دوبوي إكسكاليبور سبايدر بيريللي (87 ألف دولار - 4.263.000 مليون مصري)

تتميز ساعة Spider Pirelli-Skeleton بسمكها الذي يبلغ 45 مم ومقاومة للماء حتى عمق 50 مترا، مصنوعة على شكل نجمة وتعمل بواسطة دوار صغير.

ساعة أوديمار بيجيه رويال أوك كونسبت فلاينج توربيون (148 ألف دولار - 7.252.000 مليون مصري)

بعد عودتهم التاريخية ضد برشلونة، والفوز على توتنهام في النهائي ارتدى صلاح إحدى قطعه المفضلة للاحتفال بأول بطولة دوري أبطال أوروبا له.

هذه الساعة شوهد بها عدة مرات، وهي النسخة الفائقة القوة من خط الساعات الرياضية المميز لشركة AP، Royal Oak Concept Flying Tourbillon مصنوعة من التيتانيوم المصقول بالرمل والسيراميك الأسود، مع احتياطي طاقة لمدة 10 أيام، وصممها الأسطوري جيرالد جينتا، مستوحاة من الخوذ التي يرتديها الغواصون في أعماق البحار.

هوبلوت بيج بانج يونيكو سافير (67 ألف دولار - 3.283.000 مليون مصري)

ساعة Hublot Big Bang المصنوعة من الياقوت مادة شفافة ذكية للغاية تسمى "الياقوت الصناعي" والتي يمكنها الكشف عن جميع الأجزاء العاملة في الساعة من كل زاوية، وتتماشى مع ذوق صلاح للساعات الرياضية النادرة.

ساعة أورويرك-105 CT ستريملاينر (57 ألف دولار - 2.793.000 مليون مصري)

امتلاك صلاح ساعة كهذه يؤكد على إنه مهتم بساعاته من منظور التصميم والهندسة، وليس للتباهي بها أمام زملائه في الفريق.