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كتب ـ محمد الميموني:

كشفت شقيقة محمد هاني لاعب النادي الأهلي، ميرنا هاني، عن حياته قبل التحاقه بالملاعب المصرية وضمه للنادي الأهلي.

تعمل شقيقة محمد هاني خبيرة تجميل وتؤازره في المباريات وتنشر صورها معه أثناء الاحتفال ببطولات الأهلي.

قالت ميرنا هاني، في تصريحات خاصة عبر قناة "أون تايم سبورت": "محمد بيحب يصحي من النوم ينزل الجيم على طول وبعدها بيحب ياكل حمام".

وأضافت ميرنا:" محمد كان بيلعب كورة عند ماما في المدرسة كورة وكان بيلعب في نادي الطيران وبالصدفة كان برضه في المدرسة و كوكا شافه خلي يروح يقدم في النادي واتقبل في نفس اليوم علطول".

وتابعت:"محمد كان بيلعب في نادي الطيران، وهو بيحب ديما إسبانيا وكان بيتكلم إسباني على طول وبيحب يشجع فريق برشلونة".

واختتمت: "محمد هاني بيحب يتفرج على فيلم العالمي و غبي منه في وبيحب محمد أبو تريكة وكريستيانو رونالدو و محمد صلاح"