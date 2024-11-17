"حب العائلة".. شقيقة محمد هاني تنشر صورة مع لاعب الأهلي وزوجته

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بعد احتفالهما بجائزة الأفضل.. 30 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة مروان

كتب - محمد القرش:

نشرت شقيقة لاعب النادي الأهلي محمد هاني، ميرنا هاني، صورة تجمعها مع اخوتها.

ونشرت ميرنا عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام" صورتها مع محمد هاني ومايا هاني، بجانب زوجته حبيبة أبو الفتوح.

الجدير بالذكر أن محمد هاني أقام حفل زفافه على حبيبة في يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024، وسط حضور نجوم النادي الأهلي.

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