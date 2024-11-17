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بعد احتفالهما بجائزة الأفضل.. 30 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة مروان عطية لاعب الأهلي

07:20 ص الأحد 17 نوفمبر 2024
  • عرض 45 صورة
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته
  • عرض 45 صورة
    زوجة مروان عطية من حفل تكريمه (2)
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته
  • عرض 45 صورة
    زوجة مروان عطية من حفل تكريمه (1)
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته
  • عرض 45 صورة
    سلمى صقر تساند زوجها مروان عطية (3)
  • عرض 45 صورة
    سلمى صقر تساند زوجها مروان عطية
  • عرض 45 صورة
    سلمى صقر تساند زوجها مروان عطية
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته في الإمارات
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته في الإمارات
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته في الإمارات
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته في الإمارات
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته في الإمارات
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته (1)
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية ومصطفى فتحي مع زوجتيهما
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية ومصطفى فتحي وإمام عاشور مع زوجاتهم
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته مع تامر عاشور
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته مع تامر عاشور
  • عرض 45 صورة
    سلمى صقر زوجه مروان عطية
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته على شاطيء البحر
  • عرض 45 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية
  • عرض 45 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته على شاطيء البحر
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته على شاطيء البحر
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته على شاطيء البحر
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمى صقر
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمى صقر
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمى صقر
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمى صقر
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته خلال الحفل 2
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته خلال الحفل
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 45 صورة
    ستوري زوجة مروان عطية
  • عرض 45 صورة
    ستوري زوجة مروان عطية
  • عرض 45 صورة
    مروان عطية لاعب الأهلي وزوجته (1)
  • عرض 45 صورة
    زوجة مروان عطية (1)
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كتب - وائل توفيق:

تدعم سلمي صقر زوجها لاعب النادي الأهلي مروان عطية بشكل دائم على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "إنستجرام"، إذ تنشر صوره في أغلب المباريات المهمة، وتدعمه بألقاب عدة؛ مسمار خط النص، "أشطر لاعب خط وسط"، وغيرها من العبارات الرومانسية.

وظهرت معه في حفل توزيع جوائز دير جيست منذ أيام ونشرت صورهما معا وعلقت: "بطلي"

نستعرض هنا أبرز المعلومات عن زوجة مروان عطية:

- تدعى سلمى صقر وهى ابنة رجل الأعمال فتحي صقر

- مواليد 2 فبراير 1999

- تربت في محافظة الإسكندرية

- ارتفع عدد متابعيها على إنستجرام من 189 ألف إلى 437 ألف بعد زواجه من مروان عطية

- تخرجت في كلية اللغات والترجمة بجامعة فاروس بالإسكندرية

- تمت خطبتها على مروان عطية في 14 فبراير2024 وتزوجا في 24 يوليو 2024

مروان عطية مروان عطية وزوجته زوجة مروان عطية مروان عطية وزوجته وأبنائه
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