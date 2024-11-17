بعد احتفالهما بجائزة الأفضل.. 30 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة مروان عطية لاعب الأهلي

في مثل هذا اليوم.. ميسي يشارك لأول مرة مع برشلونة ويسطر التاريخ (صور

كتب - وائل توفيق:

تدعم سلمي صقر زوجها لاعب النادي الأهلي مروان عطية بشكل دائم على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "إنستجرام"، إذ تنشر صوره في أغلب المباريات المهمة، وتدعمه بألقاب عدة؛ مسمار خط النص، "أشطر لاعب خط وسط"، وغيرها من العبارات الرومانسية.

وظهرت معه في حفل توزيع جوائز دير جيست منذ أيام ونشرت صورهما معا وعلقت: "بطلي"

نستعرض هنا أبرز المعلومات عن زوجة مروان عطية:

- تدعى سلمى صقر وهى ابنة رجل الأعمال فتحي صقر

- مواليد 2 فبراير 1999

- تربت في محافظة الإسكندرية

- ارتفع عدد متابعيها على إنستجرام من 189 ألف إلى 437 ألف بعد زواجه من مروان عطية

- تخرجت في كلية اللغات والترجمة بجامعة فاروس بالإسكندرية

- تمت خطبتها على مروان عطية في 14 فبراير2024 وتزوجا في 24 يوليو 2024