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في مثل هذا اليوم.. ميسي يشارك لأول مرة مع برشلونة ويسطر التاريخ (صور وفيديو)

05:33 ص الأحد 17 نوفمبر 2024
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    أول مباراة في تاريخ ميسي مع برشلونة
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كتب - محمد القرش:

في مثل هذا اليوم قبل 21 عام، ظهر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي لأول مرة مع برشلونة في مباراة ودية.

لم يعلم الطفل الصغير صاحب الـ 16 عاما إن مشاركته لأول مرة مع البارسا كبديل في الدقيقة 71، ما هي سوى إلا بداية لتسطير تاريخ يصعب على غيره كتابته.

وخلال 778 مباراة لعبهم ليونيل مع برشلونة بجميع المسابقات بواقع 63.513 ألف دقيقة، ساهم في 975 هدفا (سجل 672 وقدم 303 تمريرة حاسمة).

ويُعد الأرجنتيني أكثر من حقق ألقاب وسجل أهداف وقدم تمريرات حاسمة في تاريخ برشلونة.

أرقام ميسي مع برشلونة

لعب: 778 مباراة

سجل: 672 هدفا

مرر: 303 تمريرة حاسمة

ساهم في: 975 هدفا

ألقاب ميسي الفردية مع برشلونة

الكرة الذهبية (6)

الحذاء الذهبي الأوروبي (6)

أفضل لاعب في أوروبا (3)

أفضل لاعب في إسبانيا (9)

ألقاب ميسي الجماعية مع برشلونة

دوري أبطال أوروبا (4)

كأس عالم للأندية (3)

سوبر أوروبي (3)

دوري إسباني (10)

كأس إسبانيا (7)

كأس سوبر إسباني (8)

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