كتب - يوسف محمد:

يحتفل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ناصر منسي اليوم، بعيد ميلاده الـ 27 اليوم.

وقام الحساب الرسمي لنادي الزمالك على الفيس بوك، بتهنئة لاعب الفريق بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة للاعب وعلق عليها: ""السوبر منسي، نتمنى لك عامًا مليئًا بالأهداف الحاسمة كما عودتنا".

وحظى ناصر منسي بشعبية كبيرة، خلال الفترة الماضية من قبل جماهير نادي الزمالك، بعدما تمكن من تسجيل هدف تعادل الزمالك في مرمى النادي الأهلي، في مباراة نهائي السوبر الأفريقي، ليساهم في حصد الزمالك للقب بركلات الترجيح.

وانضم ناصر منسي إلى نادي الزمالك، في يناير 2023 قادماً من فريق البنك الأهلي.

ويبلغ منسي من العمر 27 عاماً، فهو من مواليد 16 نوفمبر 1997 بمحافظة الشرقية.

وبدأ ناصر منسي مشواره في كرة القدم، من نادي الشمس والذي انتقل منه إلى صفوف نادي الداخلية، الذي شارك معه في 28 مباراة تمكن خلالها من تسجيل 7 أهداف وصناعة مثلهم.

وبعد تقديم ماهر لأداء مميز رفقة فريق الداخلية، انتقل اللاعب إلى فريق بيراميدز في يوليو 2018، الذي شارك معه في 24 مباراة واكتفى خلالهم بتسجيل هدف واحد فقط وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

وخلال فترة تواجده في بيراميدز، خرج منسي على سبيل الإعارة إلى فريق طلائع الجيش في يوليو 2019، تمكن من المشاركة رفقة الفريق في 58 مباراة سجل خلالهم 16 هدفاً وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

وعاد منسي إلى بيراميدز بعد الإعارة، في أغسطس 2021، لكنه لم يستمر مع الفريق طويلاً، حيث رحل بشكل نهائي إلى فريق البنك الأهلي في يناير 2021، شارك رفقة الفريق في 37 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل 14 هدف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

وفي يناير 2023 انتقل منسي إلى الفارس الأبيض، قادماً من البنك الأهلي وشارك مع الفريق في 51 مباراة نجح خلالهم في تسجيل 16 هدف وصناعة هدفين.

وتوج منسي رفقة الفارس الأبيض بلقبين، هما كأس السوبر الأفريقي وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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