"تحيا الملكة".. بول بوجبا يحتفل بعيد ميلاد زوجته (صور)
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كتب - محمد القرش:
احتفل لاعب يوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق، بول بوجبا، بعيد ميلاد زوجته.
ونشر بوجبا عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صور من عيد ميلاد زوجته، وكتب: "تحيا الملكة، أعاده الله عليك أعواما عديدة يا أميرتي آمين".
وكان قد أعلن نادي يوفنتوس فسخ التعاقد مع بول بوجبا بالتراضي، بعد أن انضم إليهم في موسم 2022/23 قادما من مانشستر يونايتد.
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