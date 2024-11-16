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"تحيا الملكة".. بول بوجبا يحتفل بعيد ميلاد زوجته (صور)

08:31 م السبت 16 نوفمبر 2024
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    بول بوجبا وزوجته
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    بول بوجبا وزوجته (13)
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    بول بوجبا وزوجته (14)
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    زوجة بول بوجبا
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    بول بوجبا وزوجته (10)
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    زوجة بول بوجبا
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    بول بوجبا وزوجته (9)
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    زوجة بول بوجبا
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    زوجة بول بوجبا
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    زوجة بول بوجبا
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    زوجة بول بوجبا
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كتب - محمد القرش:

احتفل لاعب يوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق، بول بوجبا، بعيد ميلاد زوجته.

ونشر بوجبا عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صور من عيد ميلاد زوجته، وكتب: "تحيا الملكة، أعاده الله عليك أعواما عديدة يا أميرتي آمين".

وكان قد أعلن نادي يوفنتوس فسخ التعاقد مع بول بوجبا بالتراضي، بعد أن انضم إليهم في موسم 2022/23 قادما من مانشستر يونايتد.

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