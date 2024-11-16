"تحيا الملكة".. بول بوجبا يحتفل بعيد ميلاد زوجته (صور)

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زوجته عارضة أزياء.. 30 صورة وأبرز المعلومات عن أكبر لاعب كرة قدم في

كتب - محمد القرش:

احتفل لاعب يوفنتوس ومانشستر يونايتد السابق، بول بوجبا، بعيد ميلاد زوجته.

ونشر بوجبا عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صور من عيد ميلاد زوجته، وكتب: "تحيا الملكة، أعاده الله عليك أعواما عديدة يا أميرتي آمين".

وكان قد أعلن نادي يوفنتوس فسخ التعاقد مع بول بوجبا بالتراضي، بعد أن انضم إليهم في موسم 2022/23 قادما من مانشستر يونايتد.

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