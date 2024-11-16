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"عملت موظفة استقبال".. 20 صورة تستعرض قصة حب تشابي ألونسو وزوجته

09:08 م السبت 16 نوفمبر 2024
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كتب- وائل توفيق:

حفر لاعب وسط ليفربول وريال مدريد السابق اسمه في التاريخ بالفعل باعتباره المدير الفني الذي لقب ليفركوزن الأول في الدوري الألماني منذ 120 عامًا.

ونرصد الجانب العاطفي من حياة المدير الفني الألماني، حيث ربطته علاقة حب مع زوجته منذ صغرهما.

من هي زوجة تشابي ألونسو؟

ناجوري أرانبورو هي زوجة المدرب الشهير لنادي باير ليفركوزن، تشابي ألونسو.

تزوج ألونسو وناجوري أرانبورو بعد أن كانا على علاقة في سن المراهقة.

التقت ألونسو في نادي مسقط رأسه، ريال سوسيداد.

ولدت زوجة تشابي ألونسو في 15 يوليو 1981، في بلدة أزبيتيا، وهي جزء من منطقة الباسك في إسبانيا.

في مايو 2024، بلغت 42 عامًا، وهو نفس عمر زوجها.

تم حفل زفافهما قبل شهر واحد فقط من انتقال ألونسو من ليفربول إلى ريال مدريد.

تشابي ألونسو وزوجته هما أب وأم لثلاثة أطفال.

ولد طفلهما الأكبر، جونتكس أرانبورو، في عام 2008.

في عام 2010، أنجبت ابنتهما آن، في حين أن أصغرهما، إيما ألونسو، ولدت في عام 2013.

عملت ناجوري في مجال عروض الأزياء والتمثيل وتصميمها.

تشابي ألونسو تشابي ألونسو وزوجته تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن ناجوري أرانبورو زوجة تشابي ألونسو ريال مدريد ليفربول
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