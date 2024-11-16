كتب- وائل توفيق:

لا يزال مييورا "الملك كازو" كازويوشي ميورا يلعب كرة القدم الاحترافية في أوروبا، ليكون أكبر لاعب كرة قدم في العالم.

يبلغ كازويوشي مييورا حاليًا 57 عامًا، وانتقل من نادي أوليفيرينسي في الدرجة الثانية البرتغالية، إلى نادي نادي أتليتكو ​​سوزوكا الياباني (دوري الدرجة الرابعة الياباني) وذلك على سبيل الإعارة من نادي على سبيل الإعارة من نادي يوكوهاما إف سي في الدرجة الثانية الياباني.

عندما ظهر لأول مرة مع سوزوكا في يوليو، أصبح أكبر لاعب سنًا يلعب في الدوري الياباني لكرة القدم.

يخطط المهاجم الياباني كازويوشي مييورا لتمديد مسيرته الاحترافية في كرة القدم حتى موسمه الأربعين.

وانضم مييورا إلى سوزوكا قبل شهر واحد ويقول إنه يخطط للاستمرار في اللعب معهم في موسم 2025. وقال عبر وكالة أنباء كيودو : "كان لدي عقد لمدة عام ونصف (منذ صيف 2024). أعتقد أنه كان تقدمًا طبيعيًا".

كان مييورا أحد أوائل نجوم كرة القدم اليابانيين، حيث توج بجائزة أفضل لاعب في آسيا عام 1992 وسجل 55 هدفاً في 89 مباراة دولية بين عامي 1990 و2000، وفاز بكأس آسيا عام 1992 وكأس الأمم الأفريقية الآسيوية القديمة في العام التالي.

لعب كازويوشي منذ أوائل الثمانينيات مع فرق أخرى في البرازيل واليابان وإيطاليا وأستراليا. وخلال هذه الفترة، تمكن من المشاركة في 709 مباراة وسجل 193 هدفًا.

الإحصائية الأكثر إثارة هي سجله التهديفي على الساحة الدولية مع اليابان، حيث سجل 55 هدفًا في 89 مباراة.

فاز مييورا بـ18 لقبًا طوال مسيرته المهنية بما في ذلك أربعة ألقاب في الدوري الياباني مع طوكيو فيردي والدوري الكرواتي الممتاز مع دينامو زغرب.