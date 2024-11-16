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"تيتو مولعها نار".. نجوم منتخب مصر والأهلي يعلقون على تألق طاهر محمد طاهر(صورة)

07:15 ص السبت 16 نوفمبر 2024
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    احتفال طاهر محمد (1)
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    طاهر محمد (1)
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    طاهر محمد طاهر (1)
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    احتفال طاهر محمد (1)
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كتب - وائل توفيق:

أحرز طاهر محمد طاهر لاعب منتخب مصر والأهلي، هدفا في مباراة المنتخب المصري ضد كاب فيردي التي أقيمت الجمعة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2024.

وجاء هدف طاهر محمد طاهر هدفه في مرمى كاب فيردي في الدقيقة 31 من المباراة.

واحتفى نجوم الأهلي والزمالك والمتحرفين المصريين بتألق طاهر محمد طاهر، حيث علقوا على منشوره الذي عبر فيه عن سعادته بالهدف.

علق عمر مرموش برمز قلب أحمر، كما علق محمود حسن تريزيجيه برمز تصفيق وقلب أحمر، كما علق عمرو السولية "تيتو مولعها نار"، وأضاف محمد عبد المنعم تعليقا برمز قلب أحمر وعلامة مائة في المائة، كما علق أفشة لاعب الأهلي برمز قلوب حمراء.

يذكر أن منتخب مصر تعادل مع كاب فيردي بهدف مقابل هدف في مباراة أقيمت الجمعة ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2025.

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