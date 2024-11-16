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ستوري نجوم كرة القدم.. دعم الشحات لفلسطين.. تهنئة زيزو لطاهر.. احتفال لاعب منتخب مصر

02:34 ص السبت 16 نوفمبر 2024
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    عمرو السولية (1)
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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد أبو تريكة، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما نشر النجم الإنجليزي، جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، صورة له خلال قيامه ببعض التدريبات الاستشفائية.

وحرص نجم النادي الأهلي حسين الشحات، على دعم الشعب الفلسطيني، من خلال نشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، وهو يرتدي قميص يحمل اسم غزة وفلسطين.

وشارك محمد مجدى أفشة لاعب النادي الأهلي، صورة له رفقة زملائه بالفريق، خلال التواجد في المران الجماعي للفريق.

واحتفل طاهر محمد طاهر، بهدفه في مرمى منتخب كاب فيردي أمس، من خلال نشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال الاحتفال بهدفه في الملعب.

وقام عمرو السولية نجم النادي الأهلي، بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

كما قام النجم الفرنسي كريم بنزيما، بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وهنأ أحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر، زميله بالمنتخب طاهر محمد طاهر، على الهدف الذي أحرزه في مرمى كاب فيردي أمس، من خلال نشر صورة له عبر حسابه على "إنستجرام".

وأشاد كريم فؤاد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء زميله بالفريق طاهر محمد طاهر، رفقة منتخب مصر في مباراة كاب فيردي أمي، من خلال نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام".

ونشر بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، رفقة زميله بالفريق إمام عاشور من المران الجماعي.


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