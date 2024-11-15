"أحبك إلى ما لا نهاية".. زوجة ديبالا تحتفل بعيد ميلاده الـ31 (صور وفيديو)

كتب - محمد القرش:

احتفلت زوجة باولو ديبالا لاعب روما ومنتخب الأرجنتين، أوريانا ساباتيني، بعيد ميلاده الـ31.

ونشرت زوجة ديبالا عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام" صور معه على شاطئ البحر وأبرز لحظاتهما معا ومع نجلهما، وعلقت: "لقد تزوجنا هذا العام، بكينا كثيرا، وأخبرتني أن كل شيء سيكون على ما يرام، وسافرنا، وطبخنا المعكرونة، وضحكنا مع الأصدقاء والعائلة".

وأضافت: "أتمنى من كل قلبي أن يتحقق كل ما تتمناه في عيد الميلاد هذا، إليكم عام من كل هذا وأكثر من ذلك بكثير، عيد ميلاد سعيد يا حبيبي، أحبك إلى ما لا نهاية".

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