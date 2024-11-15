خريجة أكاديمية بحرية وأول حب في حياتها.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة إمام عاشور

بيحب الكشري الأصفر.. زوجة إمام عاشور تكشف الجانب الآخر من حياته

"كنت أول مرة أشوفه بالمنظر ده".. زوجة إمام عاشور تكشف أصعب وأجمل مبارياته

إمام عاشور يكشف تفاصيل أول لقاء بين والدته وزوجته

لفت إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأنظار إليه بشدة خلال الساعات الماضية ولكن هذه المرة ليس بسبب أدائه داخل أرضية ولكن بسبب حديثه عن زوجته.

ويعرف إمام عاشور بحبه الشديد لزوجته "ياسمين حافظ"، وحرصه الدائم على الظهور معها في مختلف المناسبات، وفي كافة الاحتفالات سواء الرياضية أو الاحتفالات الشخصية.

وقال عاشور في تصريحات عبر قناة الأهلي: "ياسمين تعتبر أول حب في حياتي وقعدنا مع بعض أربع سنين وتربطنا قصة حب".

وأضاف: "وقال عاشور في تصريحات عبر قناة الأهلي: "زوجتي تحلل أدائي في المباريات التي أشارك فيها مع الفريق".

واختت:"أثق في رأي زوجتي تماماً، خاصة وأنها تفهم كثيراً في كرة القدم".

من هى ياسمين حافظ؟

زوجة إمام عاشور تدعى ياسمين حافظ، وهى ابنة مصفف الشعر محمد حافظ.

وياسمين حافظ شقيقة ناشئ نادي الزمالك السابق ياسين حافظ، لاعب فريق 2005 السابق في القلعة البيضاء.

وأقيم حفل خطوبة إمام عاشور على زوجته الحالية ياسمين حافظ، في يناير 2023.

كما أن حفل الزفاف لم يتأخر، حيث تمت إقامته في مارس من العام ذاته.

ودرست ياسمين حافظ من الأكاديمية البحرية للتكنولوجيا والنقل البحري.

أقرأ أيضاً:

آخر تطورات التحفظ على صلاح محسن في قسم الشرطة

في الملعب.. تفاصيل إنقاذ مدافع كفر الشيخ من الموت في اللحظات الأخيرة (صور)