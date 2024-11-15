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خريجة أكاديمية بحرية وأول حب في حياتها.. 20 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة إمام عاشور

05:49 ص الجمعة 15 نوفمبر 2024
  • عرض 33 صورة
  • عرض 33 صورة
    زيارة إمام عاشور وزوجته للمتحف المصري الجديد
  • عرض 33 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بدوري الأبطال
  • عرض 33 صورة
    إمام عاشور مع زوجته من الملعب
  • عرض 33 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بالفوز بدوري الأبطال
  • عرض 33 صورة
    إمام عاشور رفقة زوجته
  • عرض 33 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 33 صورة
    إمام عاشور رفقة زوجته
  • عرض 33 صورة
    احتفال إمام عاشور وزوجته
  • عرض 33 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بالفوز بدوري الأبطال
  • عرض 33 صورة
    احتفال إمام عاشور وزوجته
  • عرض 33 صورة
    لاعب الأهلي إمام عاشور وزوجته
  • عرض 33 صورة
    لحظة وصول إمام عاشور وزوجته
  • عرض 33 صورة
    اللاعب إمام عاشور وزوجته
  • عرض 33 صورة
    إمام عاشور وزوجته مع إسلام سعد وزوجته
  • عرض 33 صورة
    إمام عاشور وزوجته على هامش الحفل
  • عرض 33 صورة
    إمام عاشور وزوجته مع مصمم الأزياء إسلام سعد
  • عرض 33 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 33 صورة
    إمام عاشور وزوجته مع تامر حسني
  • عرض 33 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 33 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (1) (2)
  • عرض 33 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (1)
  • عرض 33 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (2) (1)
  • عرض 33 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (2)
  • عرض 33 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (3)
  • عرض 33 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (3)
  • عرض 33 صورة
    زوجة إمام عاشور
  • عرض 33 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 33 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور
  • عرض 33 صورة
    إمام عاشور وزوجته 3
  • عرض 33 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 33 صورة
    إمام عاشور وزوجته 1
  • عرض 33 صورة
    إمام عاشور وزوجته ياسمين حافظ
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لفت إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأنظار إليه بشدة خلال الساعات الماضية ولكن هذه المرة ليس بسبب أدائه داخل أرضية ولكن بسبب حديثه عن زوجته.

ويعرف إمام عاشور بحبه الشديد لزوجته "ياسمين حافظ"، وحرصه الدائم على الظهور معها في مختلف المناسبات، وفي كافة الاحتفالات سواء الرياضية أو الاحتفالات الشخصية.

وقال عاشور في تصريحات عبر قناة الأهلي: "ياسمين تعتبر أول حب في حياتي وقعدنا مع بعض أربع سنين وتربطنا قصة حب".

وأضاف: "وقال عاشور في تصريحات عبر قناة الأهلي: "زوجتي تحلل أدائي في المباريات التي أشارك فيها مع الفريق".

واختت:"أثق في رأي زوجتي تماماً، خاصة وأنها تفهم كثيراً في كرة القدم".

من هى ياسمين حافظ؟

زوجة إمام عاشور تدعى ياسمين حافظ، وهى ابنة مصفف الشعر محمد حافظ.

وياسمين حافظ شقيقة ناشئ نادي الزمالك السابق ياسين حافظ، لاعب فريق 2005 السابق في القلعة البيضاء.

وأقيم حفل خطوبة إمام عاشور على زوجته الحالية ياسمين حافظ، في يناير 2023.

كما أن حفل الزفاف لم يتأخر، حيث تمت إقامته في مارس من العام ذاته.

ودرست ياسمين حافظ من الأكاديمية البحرية للتكنولوجيا والنقل البحري.

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