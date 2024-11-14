إمام عاشور يكشف تفاصيل أول لقاء بين والدته وزوجته
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كتب- نهى خورشيد
كشف إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، كواليس اللقاء الأول بين زوجته ووالدته.
وقال إمام في تصريحات عبر برنامج "حارس الأهلي":" والدتي من يوم ما شافت ياسمين مراتي، وقالت لي هي دي، لأن هي بجد ربنا يخليهالي تعبانة معايا طبعا".
والجدير بالذكر أن الثنائي احتفلا بزفافهما في شهر مارس، وسط حضور نجوم الكرة المصرية، ورزق إمام من ياسمين بابنته الوحيدة "كتاليا" في 9 أبريل.
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