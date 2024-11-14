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إمام عاشور يكشف تفاصيل أول لقاء بين والدته وزوجته

10:37 م الخميس 14 نوفمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    إمام عاشور مع زوجته من الملعب
  • عرض 20 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بالفوز بدوري الأبطال
  • عرض 20 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 20 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 20 صورة
    إمام عاشور رفقة زوجته
  • عرض 20 صورة
    إمام عاشور مع زوجته من الملعب
  • عرض 20 صورة
    إمام عاشور رفقة زوجته
  • عرض 20 صورة
    اللاعب إمام عاشور وزوجته
  • عرض 20 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بدوري الأبطال
  • عرض 20 صورة
    إمام عاشور ووالدته (6)
  • عرض 20 صورة
    إمام عاشور ووالدته (5)
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    إمام عاشور ووالدته (1)
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    إمام عاشور ووالدته (10)
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    إمام عاشور ووالدته (2)
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    إمام عاشور ووالدته (9)
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    إمام عاشور ووالدته (7)
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    إمام عاشور ووالدته (8)
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    إمام عاشور ووالدته (4)
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    إمام عاشور ووالدته (3)
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كتب- نهى خورشيد

كشف إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، كواليس اللقاء الأول بين زوجته ووالدته.

وقال إمام في تصريحات عبر برنامج "حارس الأهلي":" والدتي من يوم ما شافت ياسمين مراتي، وقالت لي هي دي، لأن هي بجد ربنا يخليهالي تعبانة معايا طبعا".

والجدير بالذكر أن الثنائي احتفلا بزفافهما في شهر مارس، وسط حضور نجوم الكرة المصرية، ورزق إمام من ياسمين بابنته الوحيدة "كتاليا" في 9 أبريل.

والدة إمام عاشور زوجة إمام عاشور إمام عاشور الأهلي
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