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"كنت أول مرة أشوفه بالمنظر ده".. زوجة إمام عاشور تكشف أصعب وأجمل مبارياته مع الأهلي

10:32 م الخميس 14 نوفمبر 2024
  • عرض 30 صورة
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بالفوز بدوري الأبطال
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور مع زوجته من الملعب
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور رفقة زوجته
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بدوري الأبطال
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور رفقة زوجته
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور مع زوجته من الملعب
  • عرض 30 صورة
    احتفال إمام عاشور وزوجته
  • عرض 30 صورة
    احتفال إمام عاشور وزوجته
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بالفوز بدوري الأبطال
  • عرض 30 صورة
    لاعب الأهلي إمام عاشور وزوجته
  • عرض 30 صورة
    اللاعب إمام عاشور وزوجته
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور وزوجته ياسمين حافظ
  • عرض 30 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (2) (1)
  • عرض 30 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (2)
  • عرض 30 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (3)
  • عرض 30 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (2)
  • عرض 30 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (1)
  • عرض 30 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور (3)
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور مع أخو زوجته
  • عرض 30 صورة
    زوجة إمام عاشور
  • عرض 30 صورة
    زوجة إمام عاشور (1)
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 30 صورة
    زوجة إمام عاشور
  • عرض 30 صورة
    ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور وزوجته 3
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 30 صورة
    إمام عاشور وزوجته 1
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كتب- نهى خورشيد

كشفت ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أصعب مباراة له، كما حددت أكثر مرة شاهدته في قمة سعادته.

وقالت ياسمين في تصريحات عبر برنامج "حارس الأهلي" :"أكثر ماتش كان زعلان فيه وحاسس انه قصر السوبر الإفريقي قدام الزمالك، أنا كنت موجودة هناك بس ماحضرتش الماتش يومها تعب جداً وسخن، أول مرة في حياتي كنت أشوفه بالمنظر ده".

وعن أكثر مباراة أسعدته :"أكتر مرة شوفته مبسوط فيها يوم كأس مصر بالسعودية لما جاب أول هدف، كنت خايفة عليه أوي لأن هو قبل الماتش كان تعبان جداً ومش قادر يتحرك، ورحنا بي المستشفى وساعتها الدكتور قاله انت ماينفعش تسافر نهائي، كان اشتباه في كورونا".

فيما قال إمام :"قولتلوا وقتها أنا هسافر على مسئوليتي ، ودكتور جاب الله وقتها ماسبنيش، ولو كان حاسس بحاجة خطيرة وقتها كان قالي، وأخدت علاج وحقن كتير، ونزلت الماتش ودرجة حرارتي 40".

وأتم:"كانت مراتي وحماتي، بيجبولي مياه ساقعة تنزل حرارتي وبطاطين وقلتلهم أنا هسافر وهلعب، وكنت بموت بس كنت في حالة عياط وانهيار".

زوجة إمام عاشور إمام عاشور ياسمين حافظ الأهلي
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