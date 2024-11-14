"بيحتاج حد جنبه وهو كتوم وده بيتعبه"... كواليس جديدة في قصة حب إمام

بيحب الكشري الأصفر.. زوجة إمام عاشور تكشف الجانب الآخر من حياته

"كنت أول مرة أشوفه بالمنظر ده".. زوجة إمام عاشور تكشف أصعب وأجمل مبارياته

إمام عاشور يكشف تفاصيل أول لقاء بين والدته وزوجته

كتب - يوسف محمد:

يحرص العديد من نجوم كرة القدم المصرية، بشكل دائم ومستمر على اقتناء أفضل أشكال السيارات الفارهة وباهظة الثمن.

ويمتلك الكثير من نجوم كرة القدم المصرية سيارات باهظة الثمن وعالية القيمة بشكل كبير، خاصة وأن الكثير من نجوم الكرة يستهلكون جزء كبير من أموالهم وثرواتهم لاقتناء أفضل أنواع السيارات.

وكان آخر نجوم كرة القدم المصرية، الذي قام بشراء واحدة من أفخم أنواع السيارات هو لاعب الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدى أفشة، الذي كشف اليوم عن سيارته الجديد، وهى من نوع بورش موديل 2024.

وأفشة ليس اللاعب المصري الوحيد الذي يمتلك مثل هذا النوع من السيارات، منهم نجم الأهلي السابق صلاح محسن، حسين فيصل لاعب سموحة.

ويقتني كلا من عمار حمدي لاعب الأهلي السابق وزد الحالي وكذلك قائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، كلاهما يمتلكان سيارة من نوع "بي إم دابليو".

كما أن نجم النادي الأهلي إمام عاشور يمتلك سيارة "رانج روفر" بجانب امتلاكه سيارة مرسيدس، بالإضافة إلى امتلاك زميله السابق بالفريق محمد شريف لسيارة من النوع "رانج روفر" أيضاً.

ويعد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر مروان عطية من النجوم المصريين، الذين يمتلكون سيارات فارهة، حيث أنه يمتلك سيارة مرسيدس من أفضل موديلات هذه الفئة.

أقرأ أيضاً:

آخر تطورات التحفظ على صلاح محسن في قسم الشرطة

في الملعب.. تفاصيل إنقاذ مدافع كفر الشيخ من الموت في اللحظات الأخيرة (صور)