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بعد عربية أفشة الجديدة.. 10 صور لنجوم الأهلي والزمالك مع أحدث السيارات

09:58 م الخميس 14 نوفمبر 2024
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    مروان عطية
  • عرض 10 صورة
    حسن فيصل لاعب الزمالك السابق
  • عرض 10 صورة
    محمد شريف
  • عرض 10 صورة
    محمد شريف 1
  • عرض 10 صورة
    عمار حمدي
  • عرض 10 صورة
    أفشة
  • عرض 10 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 10 صورة
    سيارة إمام عاشور 1
  • عرض 10 صورة
    محمود شيكابالا
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كتب - يوسف محمد:

يحرص العديد من نجوم كرة القدم المصرية، بشكل دائم ومستمر على اقتناء أفضل أشكال السيارات الفارهة وباهظة الثمن.

ويمتلك الكثير من نجوم كرة القدم المصرية سيارات باهظة الثمن وعالية القيمة بشكل كبير، خاصة وأن الكثير من نجوم الكرة يستهلكون جزء كبير من أموالهم وثرواتهم لاقتناء أفضل أنواع السيارات.

وكان آخر نجوم كرة القدم المصرية، الذي قام بشراء واحدة من أفخم أنواع السيارات هو لاعب الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدى أفشة، الذي كشف اليوم عن سيارته الجديد، وهى من نوع بورش موديل 2024.

وأفشة ليس اللاعب المصري الوحيد الذي يمتلك مثل هذا النوع من السيارات، منهم نجم الأهلي السابق صلاح محسن، حسين فيصل لاعب سموحة.

ويقتني كلا من عمار حمدي لاعب الأهلي السابق وزد الحالي وكذلك قائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، كلاهما يمتلكان سيارة من نوع "بي إم دابليو".

كما أن نجم النادي الأهلي إمام عاشور يمتلك سيارة "رانج روفر" بجانب امتلاكه سيارة مرسيدس، بالإضافة إلى امتلاك زميله السابق بالفريق محمد شريف لسيارة من النوع "رانج روفر" أيضاً.

ويعد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر مروان عطية من النجوم المصريين، الذين يمتلكون سيارات فارهة، حيث أنه يمتلك سيارة مرسيدس من أفضل موديلات هذه الفئة.

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