بيحب الكشري الأصفر.. زوجة إمام عاشور تكشف الجانب الآخر من حياته

إمام عاشور يكشف تفاصيل أول لقاء بين والدته وزوجته

كتب- نهى خورشيد:

روى إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر لأول مرة قصة حبه بزوجته ياسمين حافظ، كما كشف عن دورها في مساندته بالمباريات وفي حياته الكروية بشكل عام.

وقال إمام في تصريحات عبر برنامج "حارس الأهلي": "قصة حب طبعاً بينا أربع سنين، كان في مشاكل بينا، هي يعتبر آه أول حب، قعدنا مع بعض أربع سنين".

وأضاف :"كان في موقف حصلي ووالدتي مكنتش موافقة، بس والدتي من يوم ما شافت ياسمين مراتي، وقالتلي هي دي، لأن هي بجد ربنا يخليهالي تعبانة معايا طبعا، كفاية إن هي بعد لما أطلع من كل ماتش بتجبلي الإحصائيات وهي بجد كروية جداً بتفهم كل حاجة وبتفهم أكتر مني بكتير".

وتابع:"هي صريحة معايا لأبعد درجة لو مكنتش بلعب حلو بتقولي علي طول، هي على طول ماشية بالإحصائيات، تفاصيل كذا كورة عملت فيها ايه، واتقطع مني كام كرة و تقولي المفروض كنت اتحرك إزاي".

وعن حبها لكرة القدم، قالت ياسمين :"لا ده علشان إمام بس والله، ببقى قاعدة مهتمة أوي بكل لمسة بكل حركة بيعملها في الملعب".

وأضافت زوجته :" إمام مش بيحب يخسر ابداً، وبالنسباله كل الماتشات مهمة، وأنه يكسب، أي ماتش بيخسروا بيزعل في، أي ماتش بيحس إنه مش موفق فيه بيزعل".

كما كشفت عن عادات إمام بعد المباراة :"وبعدين كمان هو بيعمل حاجة محدش عارفها، أول لما يخلص الماتش، يروح البيت ياكل وبعدين يتفرج على الماتش من أول وجديد في ساعتها على طول، يشوف نفسه هو كان عامل إيه علشان لو في حاجة يعالجها علي طول، لو كان وحش بيجي يقولي، وكان يقولي المفروض أنا كنت أعمل ده".

وتابعت:"أكثر ماتش كان زعلان فيه وحاسس إنه قصر السوبر الإفريقي قدام الزمالك، أنا كنت موجودة هناك بس ماحضرتش الماتش يومها تعب جداً وسخن، أول مرة في حياتي كنت اشوفه بالمنظر ده".

وواصلت:"هو ارتبط بجمهور الأهلي أوي، خلنا كلنا كدا، وأهم حاجة بالنسباله قبل أي ماتش أنه ينزل يسعدهم".

وعن أكثر مباراة أسعدته :"أكتر مرة شوفته مبسوط فيها يوم كأس مصر بالسعودية لما جاب أول هدف، كنت خايفة عليه أوي لأن هو قبل الماتش كان تعبان جداً ومش قادر يتحرك، ورحنا بي المستشفى وساعتها الدكتور قاله انت ماينفعش تسافر نهائي، كان اشتباه في كورونا".

وحكى إمام :"قولتلوا وقتها أنا هسافر على مسئوليتي، ودكتور جاب الله وقتها ماسبنيش، ولو كان حاسس بحاجة خطيرة وقتها كان قالي، وأخدت علاج وحقن كتير، ونزلت الماتش ودرجة حرارتي 40".

وواصل :"كانت مراتي وحماتي، بيجبولي مياه ساقعة تنزل حرارتي وبطاطين وقلتلهم أنا هسافر وهلعب، وكنت بموت بس كنت في حالة عياط وأنهيار".

موقفها في الأزمات قالت:" يكون جنبه لأنه هو بيحتاج أن حد يكون جنبه، لأن بياخد الصدمات بالسكوت وهو كتوم جداً، وده بيسبب له تعب علي طول".

وأردفت ياسيمن:"أنا اللي اخترت اسما بنتنا كتاليا، ودلوقتي ست بيت فظيعة، وهو بيحب مني أنا المكرونة بالبشاميل، وهو اكتر اكلة بيحبها في حياته الكشري الأصفر، بس إمام مش أكيل أوي" .

وحددت أكثر صفة به:"أجمل حاجة فيه أنه إنسان بجد، طيب وحنين وبيحب يراضي الناس كلها بجد، أي حد بيطلب منه حاجة بيعملها، و أكتر حاجة شدتني لي أنه مهتم بأهله جداً

وعن أمنيتها له:" نفسي يبقى أحسن واحد في الدنيا، هو كدا كدا بالنسبالي أحسن واحد في الدنيا كلها، ودايما يبقي أحسن لاعب مصر، وباذن الله أشوفه أحسن لاعب في إفريقيا، أنا لما بشوفه ناجح بكون فخورة بي ومش عايزة حاجة تانية من الدنيا".

أتمت حديثها قائلة :"هو علي طوال بيجبلي هدايا، إمام أصلا بمناسبة أو بدون بيجبلي هدية، وأنا بحبك أوي".