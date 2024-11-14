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في الأهرامات.. 5 صور لمحمد أبو جبل وبطل مصري عالمي في الفنون القتالية

09:40 م الخميس 14 نوفمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    لاعب الفنون القتالية المختلطة MMA مع محمد أبو جبل
  • عرض 5 صورة
    لاعب الفنون القتالية المختلطة MMA مع محمد أبو جبل
  • عرض 5 صورة
    لاعب الفنون القتالية المختلطة MMA مع محمد أبو جبل
  • عرض 5 صورة
    لاعب الفنون القتالية المختلطة MMA مع محمد أبو جبل
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شارك محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر والبنك الأهلي حاليا صورًا رفقة البطل العالمي في الفنون القتالية المختلطة (MMA) محمد سبيع، وذلك أثناء مشاركتهم في إحدى المناسبات بمنطقة الهرم.

يذكر أن أبوجبل كشف كواليس فشل انتقاله إلى النادي الأهلي أثناء مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية الماضية.

وقال أبو جبل في تصريحات عبر برنامج "الكورة مع فايق" على قناة إم بي سي مصر 2: "الأهلي تحدث مع النادي ووكيلي، وانتهى الاتفاق والأمور كانت تسير بشكل جيد ورسمي، كنت أركز في المباراة مع المنتخب ولا أفكر في الانتقال ولا أي شئ".

وأضاف: "الناس ظلمتني، وكان الموضوع سينتهي بعد مباراة الكونغو الديمقراطية، والنادي وافق على الانتقال والأمور انتهت، ولم أوقع على أي عقود وأنا مع المنتخب، ولم يحدث بيني وبين كهربا خلافا، وعندما عدت من البطولة علمت أن الأمر فشل بفعل فاعل".

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محمد أبوجبل محمد سبيع منتخب مصر نادي البنك الأهلي
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