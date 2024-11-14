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عمرو السولية ينشر 3 صورة من عطلته وأفشة يعلق

09:20 م الخميس 14 نوفمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    عمرو السولية يقضي إجازته
  • عرض 3 صورة
    عمرو السولية يقضي إجازته
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كتب- وائل توفيق:

شارك نجم النادي الأهلي عمرو السولية صورًا من إجازته في أحد الأماكن الترفيهية، وذلك عبر عبر حسابه الرسمي الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق عمرو السولية" مشاعر الإجازة"، وأضاف محمد مجدي أفشة تعليقا برمز "قلوب حمراء".

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي يستأنف التدريبات مساء غد استعداداً لمواجهة الإتحاد السكندري المقرر لها 22 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.

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