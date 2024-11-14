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"من الخطوبة إلى الزواج والاحتفال على البحر".. 20 صورة ترصد علاقة نور الشربيني وعمرو الحلو

07:30 ص الخميس 14 نوفمبر 2024
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    نور الشربيني وعمرو الحلو 1 (1)
  • عرض 23 صورة
    نور الشربيني مع عمرو الحلو في إحدى البطولات (1)
  • عرض 23 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (6) (1)
  • عرض 23 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (3) (1)
  • عرض 23 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (1) (1)
  • عرض 23 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (10) (1)
  • عرض 23 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (5) (1)
  • عرض 23 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (4) (1)
  • عرض 23 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (7) (1)
  • عرض 23 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (2) (1)
  • عرض 23 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (1) (1)
  • عرض 23 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (9) (1)
  • عرض 23 صورة
    زوج نور الشربيني يحتفل بعيد ميلادها (8) (1)
  • عرض 23 صورة
    نور الشربيني وزوجها
  • عرض 23 صورة
    عقد قران نور الشربيني لاعبة الاسكواش
  • عرض 23 صورة
    عقد قران نور الشربيني لاعبة الاسكواش
  • عرض 23 صورة
    عقد قران نور الشربيني لاعبة الاسكواش
  • عرض 23 صورة
    عقد قران نور الشربيني لاعبة الاسكواش
  • عرض 23 صورة
    نور الشربيني وزوجها عمرو الحلو
  • عرض 23 صورة
    نور الشربيني وزوجها
  • عرض 23 صورة
    حفل زفاف نور الشربيني
  • عرض 23 صورة
    حفل زفاف نور الشربيني
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حرص عمرو الحلو زوج نور الشربيني نجمة الاسكواش المصرية، على الاحتفال بعيد ميلادها الـ 29، في بداية شهر نوفمبر الجاري، وسط أجواء رومانسية.

ونشر عمرو الحلو عدد من الصور رفقة زوجته، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، علق: "عيد ميلاد سعيد لزوجتي الجميلة، لا أستطيع التعبير عن مدى سعادتي بمشاركة الحياة معك".

وأضاف: "استمري في كونك أنقى شخص وأكثره محبة في الداخل والخارج، أحبك".

وكانت نور الشربيني تمت خطبتها إلى عمرو الحلو لاعب كرة اليد السابق وطبيب الأسنان الحالي، في فبراير 2022، قبل أن يتم عقد القران في 5 يوليو 2024.

ولم يمر الكثير من الوقت على حفل زفاف الشربيني، حيث احتفلت نجمة الاسكواش المصرية بحفل زفافها على عمرو الحلو في 13 يوليو 2024.

ويحرص دائماً عمرو الحلو، على التواجد في المباريات لمتابعة نور ودعمها بشكل مستمر

وتبلغ الشربيني من العمر 29 عاماً، فهى من مواليد عام 1995.

ويذكر أن نور الشربيني صدارة التصنيف العالمي للاعبات الاسكواش، طبقاً لآخر تصنيف صدر من رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش.

نور الشربيني وزوجها عمرو الحلو نور الشربيني بطلة الاسكواش المصرية عيد ميلاد نور الشربيني
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