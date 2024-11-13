كتب- نهى خورشيد:

أصدر فريق الدفاع عن لاعب منتخب مصر، علي غزال بيانًا صحفيًا لآخر تطورات اتهامه في النصب على عدد من المواطنين بينهم لاعبي كرة قدم.

وجاء في البيان: "يؤكد فريق الدفاع، برئاسة الدكتور معتز نورالدين، أن اللاعب السابق ونجم منتخب مصر علي غزال قد خرج من قسم الشرطة في غضون ساعات، بعد التحقق واستبعاد كافة القضايا التي تضمنت أسماء مشابهة لاسمه الشائع علي أحمد علي محمد، وذلك بفضل الفحص السريع والدقيق من قبل النيابة العام".

وتابع: "وفيما يتعلق بالقضية المرتبطة بشيك الضمان، فإن موكلنا لم يكن سوى ضامن، وقد قام بذلك بحسن نية ورغبة في الحفاظ على علاقة الزمالة بين الأطراف، خاصة وأنهم جميعاً أصدقاء وزملاء له. ونود أن نوضح أن المبلغين، ورغم أنهم استفادوا في السابق من مشاركتهم مع الغارم الذي تعثر في سداد مديونياته، إلا أنهم انقلبوا عليه عند وقوع خسائر، متجاهلين مبدأ أن التجارة ربح وخسارة. ونظراً للعلاقة الطيبة بينهم، بادر موكلنا علي غزال إلى التدخل كضامن، محاولاً حل النزاع ودعم استمرارية هذه العلاقة".

واختتم: "جدير بالذكر أن علي غزال يتمتع بدماثة الخلق والالتزام والجدية، وقد كان طوال مسيرته محط احترام الجميع في الدوريات الأوروبية التي لعب بها، بما في ذلك الدوري البلجيكي، وقد حصل على جواز سفر بلجيكي وجنسية هذا البلد نظير التزامه وجديته. كما نؤكد أن كافة الشائعات التي ترددت حول اللاعب لا أساس لها من الصحة، وأن الحقائق ستظهر بوضوح خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع ظهور الغارم الأساسي وسداد المبالغ المستحقة، بما يمكّنه من العودة إلى وطنه مصر، ونتقدم بالشكر والتقدير للإدارة العامة لمباحث القاهرة على تعاملها الراقي والمحترم، والمهنية العالية التي أبداها ضباطها في متابعة كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بموكلنا.".