"يُشارك بها الأهلي".. أسعار تذاكر مباريات بطولة إنتركونتينينتال في قطر

نجل مطرب شهير.. من هو عمر حكيم المنتقل إلى نادي ديبورتيفو الإسباني؟

"أحدهم هداف الدوري وآخر ارتبط اسمه بالزمالك".. 3 لاعبين قد لا تعرف

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف حسن ربيعة الكواري المدير التنفيذي للشؤون التجارية باللجنة المنظمة بكأس القارات للأندية الإنتركونتيننتال 2024 عن أسعار المباريات القادمة.

ومن المقرر أن يُشارك الأهلي ببطولة انتركونتننتال التي ستُقام في قطر خلال الفترة بين 11 إلى 18 من الشهر القادم بجانب أندية: ريال مدريد وباتشوكا وبطل أمريكا الجنوبية.

وأشار الكواري، خلال كلمته بمؤتمر صحفي عُقد اليوم الثلاثاء، إلى أن عملية بيع التذاكر ستكون من خلال منصة فيفا؛ إذ ستكون متاحة لحملة بطاقات فيزا يوم 14 نوفمبر على أن تُتاح للجميع بداية من 21 من الشهر ذاته.

وأوضح المدير التنفيذي للشؤون التجارية باللجنة المنظمة للبطولة، أن سعر أقل تذكرة للمباريات سيصل إلى 40 ريالاً قطريًا فيما سيكون سعر أقل تذكرة بالنهائي 200 ريالاً.

وأتم الكواري تصريحاته بالتشديد على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) هو المختص بالتذاكر؛ حيث سيتم تخصيص حصة مخصصة لكل فريق".

اقرأ أيضًا:

"المعلومة الأكيدة".. شوبير يكشف تطورات جديدة في موقف رحيل زيزو عن الزمالك

"3 أعضاء للاحتياط".. مصدر يكشف لمصراوي عن قائمة هاني أبوريدة المحتملة في انتخابات اتحاد الكرة