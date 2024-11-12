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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

شهدت الجولة الثانية من الموسم الجاري للدوري المصري 2024/2025 تألق لاعب نادي بيراميدز أحمد عاطف "قطة"؛ حيث قاد فريقه للفوز على نظيره إنبي بهدفين مقابل هدف.

صاحب الـ 21 عاماً سجل هدفي اللقاء ليخطف الأنظار ولكن كان أبرز ما فاجأ محبي الدوري المصري كون اللاعب من ناشئي الأهلي.

محمد عاطف "قطة"



لاعب خط الوسط تدرج بقطاع ناشئي الأهلي قبل أن ينتقل في موسم 20/21 لصفوف ناشئي بيراميدز.

واستمر قطة بقطاع ناشئي بيراميدز قبل أن ينتقل في موسم 22/23 لصفوف الفريق الأول بنادي المقاولون العرب على سبيل الإعارة.

وخرج اللاعب في موسم 23/24 على سبيل الإعارة مجدداً من نادي بيراميدز لصفوف زد قبل أن يعود لصفوف فريقه في الموسم الماضي.

ونجح اللاعب خلال فترات إعارته في إثبات أحقيته في المشاركة؛ إذ خاض مع المقاولون 26 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وخاض مع زد 33 مباراة سجل هدفًا وصنع آخر.

وأصبح لاعب المنتخب الأولمبي أساسيًا مع بيراميدز بالموسم الجاري 2024/25؛ إذ شارك معه بثلاث مباريات سجل خلالها هدفين.

ويتصدر قطة جدول هدافي الدوري بالموسم الجاري برصيد هدفين بالتساوي مع لاعبي الأهلي حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، ولاعب الزمالك ناصر منسي ولاعب غزل المحلة محمد حمودة ولاعب البنك الأهلي محمد هلال.

محمد حسن



لعل أبرز فترات لاعب خط الوسط محمد حسن كانت بناديي دجلة ومنه بالزمالك ولكن قد لا يعرف الكثير أنه كان من ناشئي الأهلي.

لاعب الإسماعيلي الحالي كان بقطاع ناشئين الأهلي قبل أن ينتقل لصفوف حرس الحدود في موسم 15/16 على سبيل الإعارة ثم رحلّ في موسم 16/17 بصورة نهائية إلى بلدية المحلة.

ومن البدلية انضم لوادي دجلة ليبزغ نجمه ويضمه الزمالك في موسم 18/19 ولكنه لم يستمر سوى موسمين حتى رحلّ لصفوف سيراميكا كليوباترا ومنه للإسماعيلي.

أحمد رمضان "بيكهام"



ارتبط اسم مدافع سيراميكا كليوباترا، أحمد رمضان "بيكهام" بدخول مسؤولو الزمالك في أكثر من مناسبة بمفاوضات لضمه.

ولكن ما قد لا يعرفه الكثيرون أن اللاعب الذي برز بصفوف وادي دجلة ليس من ناشئي النادي بل كان من ناشئي الأهلي قبل أن يخرج في موسم 16/17 على سبيل الإعارة لنادي حرس الحدود.

وعاد اللاعب مرة أخرى لناشئي الأهلي قبل أن يرحل في موسم 18/19 لصفوف الفريق الأول لوادي دجلة معاراً قبل أن ينضم لصفوف سموحة من الأهلي في موسم21/22 على سبيل الإعارة قبل أن ينضم في موسم 22/23 لصفوف سيراميكا كليوباترا.

وشارك اللاعب بقميص الأهلي في 20 مباراة لم يسجل أو يصنع خلالها.

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