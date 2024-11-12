ستوري نجوم كرة القدم.. لقطة كهربا.. رسالة كوكا المؤثرة لوالده.. تدريبات ميدو في المنزل

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"أحدهم هداف الدوري وآخر ارتبط اسمه بالزمالك".. 3 لاعبين قد لا تعرف

كتبت ـ نهى خورشيد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم بالكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وخلال السطور التالية، يعرض "مصراوي" لكم عدد من المنشورات الخاصة بنجوم كرة القدم، التي شاركوها مع المتابعين.

شارك محمود عبدالمنعم كهربا متابعيه بصورة جديدة له على كلمات أغنية اللقطة لويجز.

كما نشر أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، عدداً من اللقطات عبر الاستوري وهو يودي بعض من التمارين بالجيم الخاص بمنزله، بجانب مشاركته فيديو وهو يستمتع مع كلبه.

فيما وجه أحمد كوكا نجم الأهلي رسالة مؤثرة لوالده المتوفي مع نشر صورة له بقميص الأهلي وهو يقرأ القرآن بالمسجد، وكتب:" اللهم إن أبي أدي فينا أمانته وأحسن إلينا فطيب في الجنان مقامه".

ونشر النجم المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان ستوري تجمعه مع الفرنسي كيليان مبابي خلال لعب البلاستيشن مع تعليق:" الاستمتاع".

على الناحية الآخري، شارك زيزو متابعيه صورته خلال جلسة تصوير قميص منتخب مصر الجديد.

ووجه محمد حسن لاعب الإسماعيلي رسالة تحفيزية عبر الاستوري :" لو قدرت على نفسك، ماحدش هيقدر عليك".

وأعاد محمد عبدالمنعم مدافع نيس الفرنسي نشر صور إجازته بمصر مع أصدقائه خلال فترة التوقف عبر الاستوري مع تعليق :"قلب".

كما نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة جديدة عبر الاستوري من عودته إلى البرتغال.

واحتفل عمر مرموش نجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني مع متابعيه بتواجده ضمن التشكيل المثالي للجولة العاشرة.

وأخيراً نشر المغربي يحيي عطية الله أول ظهور له في مران منتخب المغرب بعد استدعاء إلى معسكر نوفمبر لمواجهتي الجابون وليسوتو.



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