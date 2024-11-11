ملف رياضة مصراوي.. مرموش وصلاح يحتلان أوروبا.. ومفاجأة بشأن تسريب مباراة الزمالك والبنك الأهلي

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كتب - محمد القرش:

نشر موقع مصراوي العديد من الموضوعات أمس الأحد، أبرزها مرموش يكتب التاريخ مع فرانكفورت، ومفاجأة بشأن تسريب مباراة الزمالك والبنك الأهلي.

ونعرض لكم فيما يلي أهم أخبار مصراوي أمس الأحد:

"النيابة طلبت الشريط".. اتحاد الكرة يكشف مفاجأة بشأن تسريب مباراة الزمالك والبنك

كشف إيهاب الكومي عضو اتحاد الكرة المصري لكرة القدم مفاجأة بشأن مستجدات أزمة تسريبات غرفة "الفيديو" مع الحكم محمد عادل خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مرموش وصلاح يتربعان على عرش الكرة الأوروبية (أرقام)

واصل الثنائي المصري، محمد صلاح وعمر مرموش، التربع على عرش الكرة العالمية وتحقيق الأرقام القياسية في الدوريات الـ5 الكبرى.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"وإيه يعني ده مبيعرفش يرقّص".. أول تعليق من رضا عبد العال على تألق عمر مرموش

علق رضا عبد العال على تألق عمر مرموش في الدوري الألماني، من ناحية صناعة وتسجيل الأهداف.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

التعادل يحسم ديربي لندن بين أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

سيطر التعادل الإيجابي 1-1 على مباراة ديربي لندن بين أرسنال وتشيلسي في الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

جلسة مع الإدارة.. والد زيزو يكشف "لمصراوي" حقيقة المفاوضات مع نادي سعودي

كشف والد أحمد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مصطفى، حقيقة الأنباء المتداولة والتي تفيد بمفاوضات مع نادي الأخدود السعودي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"أول ظهور بالبطولة".. مسار يهزمن حامل اللقب صنداونز بدوري أبطال أفريقيا للسيدات (صور وفيديو)

افتتح الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بنادي مسار مشوارهن في دوري أبطال أفريقيا بالفوز على ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي "حامل اللقب" بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة، المقامة بالمغرب خلال الفترة من 9 إلى 23 نوفمبر الجاري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"فرحة عارمة لوالدته".. 5 صور ترصد الظهور الأول لمصطفى شوبير وخطيبته جنا حلمي

ظهرت جنا حلمي خطيبة حارس مرمى الأهلي مصطفى شوبير معه لأول مرة في مناسبة عقب خطبتهما بالتواجد معه في حفل جوائز الأفضل لمجلة دير جيست.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"برعاية تركي آل الشيخ".. انتعاش خزينة الزمالك بـ 75 مليون جنيه

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، انتعاش خزينة النادي الأبيض، بمكافأة موسم الرياض، الخاصة بالحصول على بطولة السوبر الأفريقي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا